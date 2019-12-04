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師生對「教育經費、升學制度」最期待！教團喊話未來總統看過來

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▲▼台灣師範大學、全國家長團體聯盟舉行「面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇。（圖／讀者提供）

▲親師生的教育許願單論壇公布調查結果顯示，師生對教育經費等問題較期待。（圖／讀者提供）

記者許展溢／台北報導

2020總統大選選戰開打，大塊政策牛肉不斷上桌，台灣師範大學、全國家長團體聯盟等單位今（4日）舉行「面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，邀請3黨總統參選人陣營，與教育專家共同就「親師生教育許願單」調查結果討論，盼未來總統能重視。

此次活動民進黨由政務委員林萬億代表，國民黨由國政顧問吳清基代表，親民黨由執行長劉宥彤代表。7大教育學術團體共同辦理的師生許願單，由10月8日至11月20日，透過網路問卷進行調查，以公文、社群媒體等方式宣傳，邀請家長、教師、學生上網填寫問卷，共3016人上網填答與對教育發展評分，1728人許下他們的願望，累積近3百頁意見作為這次分析基礎。結果發現填答民眾對「升學制度」、「教育經費」、「課程內容」和「學習壓力」較有期待。

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▲▼台灣師範大學、全國家長團體聯盟舉行「面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇。（圖／讀者提供）

▲3黨總統參選人陣營代表出席論壇提教育政見。（圖／讀者提供）

全家盟理事長彭淑燕認為，調查結果顯示對於教育，民眾還是有很大的期待，特別是上網表示意見的家長，對教育辦理成果滿意度，在不同身分別填答者中最低，可見台灣家長在小孩教育上承受很大壓力，希望未來總統能夠認真面對，體察家長的期待與焦慮，讓家長安心。

台師大教育政策與行政所教授王麗雲說，此活動辦理有幾項特色，包括是國內學術單位、全國家長團體與多個教育學術團體首次破天荒跨界整合，攜手關心教育發展。其次，調查以質性意見為主，尤其近來民調滿天飛，政策支票不斷，關注的都是選舉，量化數字的高高低低，看不到實質政策討論，無法處理教育「重中之重」、「互相扞格」的問題，盼透過專家分析詮釋，找到教育改進最佳槓桿與方向。

▲▼台灣師範大學、全國家長團體聯盟舉行「面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇。（圖／讀者提供）

▲台師大提到「教育評鑑」受到廣大批評，主要原因是評鑑辦理不佳。（圖／讀者提供）

黃昆輝教授教育基金會董事馮清皇說，參考教育部資料，即使在六都，小學教育平均每生經費不同「都」相差就將近一半，遑論非六都縣市，國民義務教育基礎階段，經費就有大差別，實在有欠教育公義，未來總統應設法保障基礎教育的公平性。

至於其他項目，台師大說明，「師資素質」最多人提及，希望教師要有其職涯系統，推動教師換證制度；校園倫理現況也有不少人表示憂心，教師熱情不再，建議應該與家長合作，重建校園倫理。而「教育評鑑」則受到廣大批評，受訪民眾認為評鑑擾民，主要原因是評鑑辦理不佳。

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