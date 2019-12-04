5年讓5千弱勢生讀國立大學！3黨總統參選人陣營拋教育政見求支持

▲林萬億、吳清基和劉宥彤出席「親師生的教育許願單」論壇。（圖／台灣師範大學提供）



記者許展溢／台北報導

2020總統大選將到來，民進黨政務委員林萬億，國民黨國政顧問吳清基，和親民黨執行長劉宥彤今（4日）代表陣營出席台灣師範大學和教育學術團體舉辦的「面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，3人各拋出教育願景，爭取家長教團支持。

7大教育學術團體共同辦理的師生許願單調查，結果發現填答民眾對「升學制度」、「教育經費」、「課程內容」和「學習壓力」較有期待。林萬億提出，學齡前的教育的確公共化不足，希望4年後拉到35％，準公共化幼兒園是希望達成所有地區都有公共脫育中心的目標。

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▲林萬億說要讓經濟弱勢學生到國立大學讀書，減輕負擔。（圖／讀者提供）



林萬億接著說，同時家長關心負擔問題，因此提供第三招的育兒津貼，未來會擴大辦理，對品質要求提升，達到2-3歲1比8，2歲以下1比5。大學部份，法人化及學費鬆綁，皆是兩難，需適度分權並保證品質的達成外，國外交換名額有限，仍需努力。高教弱勢生，需要關注學費及宿舍負擔，並透過過去經驗，讓經濟弱勢學生到國立大學讀書，減輕負擔，並說未來5年要增加5千名進到公立大學。

吳清基提出「教育4.0」表示，必須重新檢討108課綱，落實適性揚才、開展潛能的十二年國教；堅持「教育優先」、充實教育經費。至於大學，要推動學貸免息，並打造優質國際教育環境，補助學習，堅持大學自主與學術自由，發展大學特色，鬆綁私立大學募款及招生限制。

▲▼ 劉宥彤（上）和吳清基（下）各自提出教育願景。（圖／讀者提供）



劉宥彤強調執行力的團隊實踐教育政策目標，她比喻老師的角色如同小七店員，工作相當複雜，對核心任務有所迷失，教育過程如同孩童發展，需要階段性的政策。並表示，幼教階段，就更需要國家力量挹注，如0-6歲國家養不是灑錢政策，而是面臨少子化國安危機，提出優質化、普及化，目標是8-9成公共化，強力監管1成的選擇性教育。

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