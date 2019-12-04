▲ 北海岸金山三芝限定！新北市圖打造「VIP電影院」5人可包廳。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

圖書館變電影院！為了讓偏鄉地區的民眾也可以開心看電影，新北市立圖書館金山與三芝分館，特別為地方居民打造專屬的「VIP電影院」，12月開始，只要揪團5人以上，便能預約圖書館的視聽室成為專屬包廂，免費跟家人朋友一起看電影。

金山、三芝分館主任蕭千惠表示，由於北海岸地區沒有電影院，民眾要看電影必須到淡水、基隆或臺北市區，為了提供民眾更便利的服務，因此特別將金山與三芝分館的視聽室打造成「VIP電影院」，成為民眾看電影的專屬包廂。

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蕭千惠說，看電影時，特別開放民眾可以攜帶可樂、爆米花入場，讓圖書館不只是圖書館，也是地方民眾多元的活動空間。金山分館的團體視聽室可容納65人，三芝分館則可容納35人，只要5人以上，便能免費預約申請使用。

住在金山的菜籃族李太太表示，已經和朋友們一起用過團體視聽室了，裡面的空間很舒服，可以不用大老遠跑到市區，在圖書館就能跟朋友或全家一起看電影，而且還能包場，不用擔心孩子小會吵到別人，感覺很過癮，以後也會想要常常來。

圖書館不只能Ｋ書，平日只要五人即可包場看電影！金山、三芝分館偏鄉電影院開張！歡迎大家一起來看電影吃爆米花，享受專屬的電影時光。相關預約申請方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

「時間對我們來說完全沒用！」