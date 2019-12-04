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新北3市場獲食安優等獎　提升公有市場「食」安心

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▲ 新北3市場獲食安優等獎 提升公有市場「食」安心。（圖／新北市市場處提供）

▲ 三重區中央公有零售市場食品安全暨營養教育宣導。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升公有市場食品安全品質及管理，新北市政府市場處特別與衛生局合作，針對市場攤商食材溯源及標示、作業環境、營業資訊公開等項目進行輔導，2019年度共輔導10座市場，食品登錄攤位數及管理衛生人員揭露數均達到九成。其中，「萬里野柳臨時攤集區」榮獲特優級，「林口公有零售市場」及「泰山公有零售市場」榮獲優級新北食安優等市場。

市場處提到，市府不斷進行資源整合，自2018年起即以跨局處合作模式，與衛生局合作辦理食品安全新制輔導課程，藉此提升市府38座公有市場業者食品安全衛生知能。2018年輔導20座市場，108年輔導10座，109年將持續針對尚未輔導之公有市場實施，並預計擴大納入合法夜市為輔導對象。

林口公有零售市場自治會長游素真說，市場有50%以上的攤商屬食品業種，藉由教育訓練課程及專業老師的建議，讓攤商更瞭解法規內容及食品安全作為，實際運用在攤位經營上，不但自己覺得乾淨衛生，也讓消費者們可以買得安心、吃得放心。

▲ 新北3市場獲食安優等獎 提升公有市場「食」安心。（圖／新北市市場處提供）

▲ 新莊第一公有零售市場食品安全講座課程。

市場處說明，市府針對市場攤商食品安全已持續輔導多年，如已辦理4屆的「新北好市金讚獎」，即將食安落實及作業環境做為食品、飲食及農產蔬果類攤商的評核項目之一，藉由競賽機制鼓勵攤商自我提昇。

另外，2018年起由衛生局辦理食品安全新制輔導課程，2019年共召開20場從業人員衛生講習及1場共識會。今年輔導的10座市場中，食品登錄攤位數及管理衛生人員揭露數均達到九成。

為鼓勵攤商並方便民眾識別符合食品衛生自主管理之優等市場，凡通過輔導且有管理衛生人員揭露之攤商，將獲贈印有「公有市場 食在安心」口號的圍裙、微笑口罩與獎狀；攤商業者通過率前10名市場，則頒發認證獎牌。

市場處更說，未來預計持續配合衛生局輔導新北全數市場，再結合學校資源，藉由產官學三方共同合作，提升新北公有市場食安知能，保障消費者在新北公有市場「食」的安心！

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