▲ 新北市農再社區觀摩交流，雙溪泰平社區收穫滿滿。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪泰平社區今年度參加農村再生培根計畫進階班，於2019年11月21日赴參與第一屆農村競賽的桃園龍潭三和社區與觀音蓮花園休閒農業區參訪，借鏡桃園農再社區與休區的營造經驗，未來將轉化為泰平社區發展的重要基礎。

由新北市農業局輔導的農村再生培根社區、雙溪區泰平社區，今年度參加農村再生計畫培根課程進階班，為使社區凝聚共識與具備規劃未來發展藍圖之能力，於11月21日前往桃園龍潭三和社區與觀音蓮花園休閒農業區進行觀摩研習，透過社區的分享交流，了解社區如何結合在地文化特色發展、進行社區導覽路線規劃與推廣交流的專業與經驗。

農業局表示，觀摩第一站來到桃園龍潭三和社區，三和社區是全國第一個通過社區型的環境教育場域，和泰平社區想要朝向生態保育發展的方向不謀而合，三和社區理事長分享在執行農村再生計畫時，多數社區會朝向新增開發與增加建物，作為實質的成效。

▲ 新北市農再社區觀摩交流，三和社區和窯文創園區導覽介紹。

三和社區在經營農再社區這十餘年的過程中，持續與居民凝聚復舊共識，在社區營造上推動減量思維，朝「開發減量、水泥減量、需求減量」的無為方向邁進，保留社區豐富的自然生態環境，與社區居民長期協調的過程，實非一蹴可幾，泰平社區幹部須有耐心凝聚居民共識，才能永續社區發展。

泰平社區學員在今年度培根課程中，討論出社區欲朝向休閒農業區發展，因此觀摩參訪的第二站前往觀音蓮花園休閒農業區。自1999年起至今，蓮花園休區每年皆辦理蓮花季，此地的蓮花文化源自於大堀溪保育，觀音一帶因工廠林立，過去曾遭不肖業者排放廢水遭受汙染，後經協會成員發想，決定於大堀溪流域種植蓮花，以蓮花的存活率作為判斷水源品質的依據，遂於此地發展出蓮花文化。

▲ 新北市農再社區觀摩交流，三和社區內的擋土牆採用生態工法，使用現地鵝卵石堆砌而成紹。

泰平學員與蓮花園休區兩屆理事長交流，了解休閒農業區的推動需由休閒農場、觀光果園或鄉村民宿點位串聯，再擴展成面，以聯盟的方式構成休閒園區，這些經驗的分享，突破了學員原先對休區的想像，能更具體的規劃休閒農業發展的下一步。

泰平社區理事長方敏珍表示，泰平社區位於翡翠水庫集水區之上游，社區內保有豐富的自然景觀，很適合發展生態旅遊，也因泰平社區自清代為往返淡水廳（新北市）通往噶瑪蘭廳（宜蘭）之重要交通系統，這些先民走出來的路和就地取材利用溪石所建造的石頭厝，保留至今成為了泰平最重要的文化景觀資產。

農業局長李玟表示，雙溪泰平社區透過水梯田復育及積極力行友善耕作環境，正在實踐里山倡議的精神，而先民胼手胝足開墾為社區所留下的百年遺跡，是泰平最寶貴的文化資產，透過此次觀摩研習交流活動，使泰平社區了解農再社區所建構的「生活、生產、生態」三生樣貌，期望未來能再為新北市現有的16個農村再生社區，增添新的生力軍。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 泰平社區理事長與蓮花園休閒農業區理事長交流分享。