4度伸手「彈掉他人口中香菸」不給抽！男觸犯強制罪　遭判拘役20日

▲高雄地院,高雄地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子日前在購買早餐時，瞥見一旁另名黃姓男子點起香菸，蔡男上前勸阻不成，竟4度伸手彈掉黃男口中香菸，2人隨後當街爆發激烈扭打，雙雙受傷掛彩。事後蔡男雖然道歉，獲得黃男原諒，並撤除傷害告訴；但高雄地院認為，蔡男「彈菸」行為已經妨害黃男吸菸權利，因此依強制罪判其拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，蔡男107年5月上午帶著孩子外出買早餐，偶然發現身旁的黃男點起香菸，因此上前勸阻，希望他「不要抽菸」；但黃男聞言後無動於衷，仍堅持點菸吸食。蔡男為此4度伸手彈掉對方口中香菸，雙方當街爆發扭打衝突，造成黃男左胸挫傷、肋骨骨折、背部挫傷、左膝挫傷、腰椎壓迫性骨折等傷勢；而蔡男則是左耳頸部及下背挫傷、左前臂擦挫傷。

黃男警詢時否認互毆，供稱當時自己在公共場所抽菸，是蔡男突然跑來將香菸打掉，自己受到攻擊，因此才被迫揮手防禦。蔡男則稱，當時自己4度伸手彈掉對方口中香菸，隨後黃男舉手作勢要攻擊，為了保護身旁的孩子，只好將黃男推出騎樓，2人才會抱在一起扭打，過程中跌倒受傷。

事發後雙方一度互控傷害，檢方也將2人一併依傷害、強制罪嫌起訴，惟審理期間蔡男主動認錯、道歉，並取得黃男原諒，最後2人雙雙撤告。但高雄地院認為，蔡男談菸舉動已經涉犯強制罪嫌，妨害黃男權利，且強制罪屬公訴罪，因此仍依法判處蔡男拘役20日，得易科罰金。

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