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人夫假單身「我空窗多年」激情追求！OL被騙墜愛河　完事遭哄墮胎：再生回來

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲阿達分明已婚，卻騙花花說自己是單身。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名已婚人夫「阿達」（化名）假單身去追求女同事「花花」，兩人因此墜入情網，但在花花懷孕之後，阿傑卻不斷要對方去墮胎，甚至聲稱，「我們可以再把孩子生回來」，但花花怎麼樣都不肯同意，直到最後阿達才坦承自己已婚，讓花花忍淚去拿掉小孩，行徑相當誇張。

判決指出，阿達分明已為人夫，卻假裝自己單身，對花花展開猛烈攻勢，而兩人也迅速墜入愛河，在幾次激情歡愛之後，花花的肚子裡有了兩人的結晶，怎料阿達知道她懷孕後，不僅沒有喜悅，反而一直用各種理由要她去墮胎，甚至連還債、媽媽不同意等理由都說出口，甚至還說以後會再把孩子生回來。

由於花花一直不同意墮胎，阿達在不得已的情況下才坦承自已已婚，而花花知道真相後，雖然又震驚又憤怒，卻也是忍淚拿掉孩子，但這同時也對她造成極大的心理傷害，甚至需要求助精神科，因此憤而向阿達求償90萬元。

對此，阿達辯稱，雖然沒有特別去聲明自己已婚，但其實他已婚的身分同事、主管都知情，且自己還有妻小要養，無力負擔如此高額的賠償金，而法官勘驗兩人對話後發現，阿達曾經告訴對方，自己空窗很多年，因此認定他以違背善良風俗的方式，侵犯到對方的人格法益，因此判他須賠償40萬元。

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