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信義區梨泰院「俯拍視角」曝！恐怖推擠全場怒：有夠危險

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區發起「撒錢活動」，自行攜帶噴鈔槍將大把千元鈔隨機送出，狂吸約3000人到場瘋搶，結果傳出推擠踩踏事件，就連到場關注的警車都被人潮團團包圍。就有民眾拍下俯視畫面，引發眾人譁然，「大家是不是忘了梨泰院事件」、「想辦法賺一千真的不是很難的事，搶這一千用命換實在很缺智商。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲俯拍畫面曝光。（圖／原PO授權引用）

有網友在Threads貼出俯拍影片，畫面令不少人想起2022年萬聖節期間的南韓「梨泰院踩踏事故」，「有夠危險，是不是忘記梨泰院」、「畫面像極了在池塘餵魚」、「梨泰院再現台灣。」

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還有網友直批，「最近只要身邊有人發說搶到錢或有參加的都可以封鎖了，智商堪憂」、「就一個想紅想瘋了的人而已，還有一堆想錢想瘋了的人陪他鬧，跟他們一樣住在台北都覺得丟臉。」

由 @wu.0113 發佈
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回顧事件，Mr.R 10日晚間在IG發出活動預告，內容指出「今晚務必注意安全，請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集。有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發（應為：在發）100的。」

活動開始後，Mr.R拿出噴鈔槍撒錢，現場上千名民眾開始瘋搶，甚至有人因跑動跌倒，險些遭到踩踏，情況相當失控。撒錢一幕瞬間引發廣大關注，不少網友將畫面上傳至各大社群媒體。

有網友在社群指出，當時只是好奇在一旁圍觀，不料開始發錢後所有人開始瘋狂推擠，她和友人當場跌坐在地，所幸周圍好心民眾擋住前方人潮，才沒發生踩踏，「不然感覺真的會像梨泰院一樣被壓到窒息」；另外也有民眾指出，Mr.R攜帶約30萬現金噴灑，自己和友人被擠到跌倒摔傷，形容失控情況有如「梨泰院事件翻版」。

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