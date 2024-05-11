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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市保母50到69歲占64％　喘息服務7月上路

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市日前發生重大兒虐案，各界關注訪視員與幼保員、保母等托育議題。台北市議員柳采葳說，北市在虐童案後增加訪視員訪視次數，恐導致庶務變多、人力不足的問題；議員黃瀞瑩指出，目前台北市保母以年齡層50到69歲為主，占了64％，應注意人力斷層、保母喘息服務。

國民黨議員柳采葳質詢時指出，目前中央規定保母訪視員與保母人力比應為1：60，目前北市保母4194人，但訪視員僅84人，平均每人訪視51位保母、平均案量57案。

柳采葳說，劉姓保母虐死男童案發生後，北市府修訂增加全日托保母訪視次數，但訪視員業務複雜，包含托育服務、與家長溝通等20大項，且還有其他行政庶務，若增加訪視次數，即便社會局認為人力夠，但實際上訪視員的業務量恐已無法負擔。

柳采葳認為，訪視員工作內容是否調整？因增加訪視次數，若要保持原本業務，在工作量可能太大的狀況下是否影響工作的品質？應該納入考量，而不是只坐辦公室看數據。此外，薪資是否有要調整？

對此，社會局長姚淑文說，在居托管理委員會就有討論，在人力和薪資結構是否符合，目前正在簽文，希望在7月讓薪資獲得調整。至於若遇到保母拒訪，都有訓練訪視員可找警方，有相關教育訓練。

民眾黨議員黃瀞瑩質詢時則表示，北市目前保母年齡以50歲至69歲占了64%，應注意人力斷層及研議增加保母喘息服務，也應研議久任津貼。對此，姚淑文答詢時說，已研議保母喘息服務，原則7月可以上路，會持續跟居家托育服務中心開會討論訪視員所須量能。

針對議員關切保母訪視員人力比例議題，社會局回應，居家托育服務中心聘用人數是依衛生福利部社會及家庭署規定，訪視員與居家托育員的人力比為1比60，超過比例30人時，才可增加1名訪視員，北市訪視員目前平均負責案量為57件，符合中央人力比例規定。

社會局表示，考量訪視員的流動情形，應先穩定人員留任率。此外，訪視員資格多為幼保及社工科系，因現行薪資相較於公辦民營托嬰機構及社工師起薪低，將優先調整訪視員薪資，網羅留任人才。

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