他身高185cm「低頭就看到奶」　眼神控制不住！一票妹子笑：超明顯

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

別人偷看時，都能感受到視線嗎？一名網友表示，因為自己身高比較高，所以每次只要低頭，就能夠看到女生的胸部，身邊其他高個子的朋友也都有同樣的經歷，他不禁好奇，那女生被看時會有感覺嗎？文章曝光後，許多妹子直言「超級明顯！」「知道啊，但女生也會互相看」。

原PO在Dcard發文表示，不知道女生能不能感覺到異性在看胸部的眼神，因為以男生的角度來看，每次看到女生，眼神都會不自覺往胸部的方向注視，特別是上圍比較豐滿的，再加上他身高有185公分，只要俯視女生，幾乎都可以看到女生的胸部。

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他也透露，身邊高個子的朋友也有類似的經驗，幾乎低頭就可以看到奶，「說真的，身材稍微高一點的人真的視線非常清楚 」，因此希望很介意的人盡量不要穿低胸的衣服。而他同時也好奇，當男生在看的時候，女生是否能感覺到，「有時候女生沒什麼反應，是知道而沒反應，還是其實根本沒發現呢？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



不少女生解答，「沒有巨乳…偶爾還是會感受到，因為自己也很愛看奶」、「其實眼神很明顯，只是不知道怎麼跟男生說」、「我知道～常常男客人靠近的第一眼就發現了！服務業的我大方覺得沒什麼，但男同事看的話覺得會尷尬！」「常穿低胸出門，眼神飄過來的我基本都有感覺到，但我是還好，覺得無所謂」、「知道，還蠻明顯的，邊講話眼神一直往下跑」。