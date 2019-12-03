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自製「核桃灸眼鏡」1付2千元　眼鏡行老闆宣稱古法可治眼疾觸法

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記者劉昌松／台北報導

有合格驗光師資格的曾姓男子，涉嫌自製「核桃灸」眼鏡，宣稱對飛蚊症、近視、黃斑部病變有療效，這個看起來像是鹹蛋超人造型的眼鏡，前方可架上艾草點燃燻燒，客人可付2000元帶回家自療，雖曾男強調是傳統古法，但因他沒有醫師資格卻對外行醫，台北地檢署3日依違反《醫師法》將他起訴。

▲▼ 眼鏡行業者宣稱核桃灸眼鏡可以治療近視、黃斑部病變，遭起訴違反《醫師法》。（圖／記者劉昌松翻攝東森電視）

▲眼鏡行老闆自製核桃灸眼鏡並宣稱療效，被起訴違反《醫師法》。（圖／翻攝東森新聞）

曾男是新北市新店區1間眼鏡行老闆，涉嫌從2018年3月間起，利用店內現成的眼鏡框架，把核桃切半、去肉後，蓋在鏡架上原本裝嵌鏡片的地方，然後再用鐵絲延伸到鏡框前方，裝上艾草，使用時直接點燃艾草加熱核桃燻眼。

衛生機關接獲檢舉後前往稽查，曾男宣稱這是非常古老的傳統療法，叫做「核桃灸法」，店內還貼上海報，宣稱對對黃斑部病變、近視等眼疾，甚至高血壓有相當療效，曾男還拿出自己手寫病例，宣稱不少客人相關病症確實有舒緩情形，且他沒有收費，客人如果歸還眼鏡，他也會退還2000元。

▲▼兒童近視人數逐年增多，許多小孩在開學前集體去配眼鏡。（圖／CFP）

▲曾男只有驗光師資格，卻自製核桃灸眼鏡宣稱療效行醫。（示意圖／CFP）

為了調查曾男所說的「古法」，檢察官特地上網找到電子版古書《瘍醫大全》，在卷八《艾灸門主方》裡面果然記載「大核桃劈開，去肉、殼背鑽一孔，內填溏雞屎令滿，將有屎一面合毒頂上，孔外以艾灸之。不論壯數，惟取患者寬快，殼熱另換一殼。如法灸之，其毒立好，真奇方也。」

雖然曾男辯稱自己沒有從事侵入性醫療行為，但是因為衛生局函覆確認，如果宣稱療效就是行醫，檢察官調查後依違反《醫師法》，未取得醫師資格而執行醫療業務罪，將曾男起訴。

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