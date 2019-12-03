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兒福聯盟置產「爆退捐潮」　社福機構難道只能比窮不能有殼？

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▲▼兒福砸3.7億在內湖買辦公室。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒福砸3.7億在內湖買辦公室。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

兒福聯盟今年11月時在內湖花3.7億買下整層辦公室，消息一出造成大家熱議，甚至還出現退捐潮。其實，這並非首次有社福機構置產遭質疑，但也突顯出社福機構在社會上面臨的困境，也就是只能「比可憐」，不能有自己的家，進而讓行政效率與社會安全網變得更好。

對於購房問題，兒福出面回應，隨著業務、人員的增加，辦公室在短時間內歷經多次搬遷，房租更是不斷漲價，造成月支出上升，在許多方面都遇到執行上的困難，而這些問題同樣也在其他社福機構上演。

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▲▼兒福花3.7億買內湖辦公室惹議。（圖／翻攝自兒福官網）

▲兒福花3.7億買內湖辦公室惹議。（圖／翻攝自兒福官網）

許多慈善機構在台灣各地都有屬於自己的辦公室據點，像是常見的財團法人創世社會福利基金會，就擁有較多的據點，固定的辦公地點不僅能夠提升效率，還可以節省往返成本，就算機構增員，也能有讓幫助弱勢的人擁有一個安心、穩定的工作地方，甚至將來還能當作公益用途，讓需要被幫助的民眾入住。

但在此之前，關懷弱勢的社福機構抱持著做好事的心意，卻在進駐社區時頻頻遭阻且被當成「嫌惡設施」。因為，許多人對社福機構關懷對象貼有標籤，認為會造成生活上的不方便甚至是危害，而將其拒於千里；更有人認為，社福機構會拉低房價跟社區形象，所以極力反對。

位於台北市南港路二段的東明公宅就是其中一個例子，這棟高5層樓的公宅一直以來對外表示會當作行政大樓使用，但附近居民卻發現這個「行政大樓」原來是要提供給社福團體使用，裡頭設置70個床位用來照護身心障礙者，消息曝光立即引來附近社區居民不滿，擔心生活品質受到影響，並在圍牆外掛上白布條要陳情抗議。

▲▼台北市南港路二段公宅。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台北市南港路二段公宅。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台北市南港路二段公宅。（圖／ETtoday資料照）

社區排斥社福機構早有先例，台灣關愛之家和麥當勞叔叔之家也曾在進駐社區時，引發當地民眾的不滿，但回過頭來看，這些機構現在所處的位置，房價並未因此而往下掉，甚至照樣漲價。

社福機構想要找尋容身之地實屬不易，根據都市計畫法第42條，社會福利用地已經被納入公共設施的一種，社會福利機構的設立需要牽涉到許多法令，除了用地之外，與建築物類組的歸類、新舊建築物標準都是問題；儘管政府希望讓公有非閒置空間，或是廢棄的學校教室能夠轉為社福空間，但還得經過參建、撥用、價購，或是公辦民營的程序才有辦法完成，往往在執行實務上都會遇到困難。

面對種種的社會困境，社福機構只能在夾縫中求生存，更要忍受他人異樣、不友善的眼光，甚至是不合理的對待；比起只看單方面的評價，或許也可以試著了解社福機構的運作跟困境，用行動代替謾罵，為社會將來的發展多注一份心力。

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