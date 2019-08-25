LINE熱門貼圖創作者專訪／白爛貓化身「豬事吉祥」　麻糬爸為兒福小舵手圓夢

▲「白爛貓」創作者麻糬爸。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣熱門貼圖「白爛貓」創作者麻糬爸，親自為兒福小舵手圓夢，力挺LINE原創市集與兒童福利聯盟首度合作的公益貼圖計畫，帶著2位小舵手吉祥和郁庭，創作8張貼圖，其中有一張白爛貓化身「豬事吉祥」，便是這次與吉祥通力合作的創作貼圖。

▲LINE攜手兒福推首組公益貼圖。（圖／記者姚惠茹攝）

針對LINE首次推出公益貼圖，LINE台灣貼圖暨創作者事業總監呂苔君表示，LINE過去一直有天然災害類的公益模式，卻是首次與公益團體合作，主要就是因為今年是LINE原創市集5週年，回頭去看發展脈絡，貼圖之所以獲得成功，都是來自用戶的支持，所以才想把夢想的力量遞延出去。

▲LINE台灣貼圖暨創作者事業總監呂苔君。（圖／記者姚惠茹攝）

呂苔君表示，當LINE原創市集決定攜手兒福的「小舵手助學計畫」，便向創作者提出邀請，而「白爛貓」的創作者麻糬爸不僅一口答應，甚至力挺公益貼圖計畫，希望藉此喚起社會大眾關注兒福議題，同時讓孩子透過與創作者的互動，可以在未來的人生中做自己喜歡的事情。

▲麻糬爸親自帶小舵手創作。（圖／LINE提供）

談到參與計劃的初衷，麻糬爸表示，兒福聯盟「小舵手助學計畫」的小朋友，他們都很喜歡創作，但是卻因為現實家庭環境的影響，侷限他們創作學習的空間，因此希望可以幫助他們，讓他們在繪畫中盡情揮灑。

▲麻糬爸與吉祥共同創作的「豬事吉祥」。（圖／LINE提供）

麻糬爸提到，這次一起創作的男孩，是個名叫「吉祥」的布農族人，從破冰開始培養默契，一直到後來吉祥看到他，都會發出閃閃發光的眼神，原來白爛貓正是吉祥最愛的貼圖，因此學習的同時，吉祥也是個小粉絲，而他們共同創作出的「豬事吉祥」貼圖，更是成為他們最喜歡的作品。

▲麻糬爸鼓勵孩子勇於創作。（圖／LINE提供）

至於一起創作的女孩，麻糬爸說，郁庭很有創作能量，短短的時間，已經畫出很多作品，讓他驚嘆地對女孩說「要不要自己出一組貼圖」，而且想法十分跳躍，從人物到海龜，可以說是想到什麼就畫出來，同時讓他自己找到繪畫時，單純快樂的感覺。

▲「白爛貓」創作者麻糬爸。（圖／記者姚惠茹攝）

最後麻糬爸也鼓勵小朋友，雖然受限於環境的影響，但是上架LINE貼圖很容易，因此建議他們以後可以把創作收集起來，製作成貼圖就有更多機會被看見，只要喜歡畫畫，就直接去創作，因為這麼棒的平台，可能成為他們追求夢想的途徑。

▲LINE攜手兒福推首組公益貼圖。（圖／翻攝LINE）

LINE首次推出的公益貼圖，是由白爛貓創作者麻糬爸、ㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI及法鬥皮古創作者一神，帶領兒福聯盟「小舵手助學計畫」資助的6位孩童，共同創作出一組24張的公益貼圖，售價新台幣30元（等同50枚LINE 代幣），義賣至2019年10月31日，販售所得扣除Android、iOS平台費用後，將全數捐助「小舵手助學計畫」。

►公益貼圖連結：點我前往

►「白爛貓」創作者麻糬爸：粉絲團