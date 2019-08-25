LINE熱門貼圖創作者專訪／一神攜手兒福孩童創作　「法鬥皮古」化身超人救地球

▲「法鬥皮古」創作者一神。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣熱門貼圖「法鬥皮古」的創作者一神，支持LINE原創市集與兒童福利聯盟首度合作的公益貼圖計畫，親自帶著2位小舵手奕程和小慈，創作8張貼圖，為兒福小舵手圓夢，其中小男孩奕程創作的英雄人物，更讓一神的「法鬥皮古」化身超人來救地球。

▲LINE攜手兒福推首組公益貼圖。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE台灣貼圖暨創作者事業總監呂苔君表示，兒福的「小舵手助學計畫」，主要是針對因為受到家庭環境影響，無法得到教育和學習機會，以及無法追求繪畫、彈琴等興趣的小朋友，因此向創作者提出邀請，而「法鬥皮古」的創作者一神知道後，馬上就答應加入，希望將夢想的力量傳遞出去。

▲LINE台灣貼圖暨創作者事業總監呂苔君。（圖／記者姚惠茹攝）

呂苔君表示，小朋友通常都很敏感，所以在事前準備的過程，團隊也擔心會不會很難破冰，但是一神和小朋友在創作過程的互動，充滿著溫感的氛圍，從一開始建立信任，短短2天已經感覺他們認識很久，甚至在創作結束之後，彼此還互相送禮物給對方，真正達到情感的交流。

▲一神與奕程共同創作貼圖。（圖／LINE提供）

談到答應參與計畫的原因，一神表示，除了很有意義之外，希望透過自己想想的力量，幫助孩子實現創作的願望，讓他們未來回憶，擁有正面的想法，雖然一開始因為自己平常幾乎沒有接觸小朋友，所以剛開始很緊張，但是後來一起創作的時候，真的讓他獲得很多感動的能量。

▲一神與小慈共同創作貼圖。（圖／LINE提供）

一神提到，自己與一起創作的女孩小慈都很內向，甚至都曾經因為對自己的創作沒有自己，所以習慣地會把創作遮住，不敢讓其他人來看，因此就想著透過自己先示範繪畫的方式，慢慢建立信任關係，後來小慈就變得會跟他一起討論應該要怎麼畫。





▲一神與奕程共同創作的「我出門了」。（圖／LINE提供）



一神說到男孩奕程的時候，提到他很喜歡英雄類角色，因為希望可以像阿諾一樣強壯，就可以保護自己所愛的人，而且偶像就是巨石強森，所以創作的內容也都以英雄角色為主，並在最後把自己最愛的樂高玩偶送給一神，讓他十分感動，體會到小孩並不會因為擁有的多寡，而減少對愛的付出。

▲「法鬥皮古」創作者一神也很喜歡樂高。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，一神表示，雖然每個人的創作個性都不同，但是這次的相處經驗，讓他感覺創作就不要想太多，想到什麼就畫什麼，不要因為受到環境的影響，而放棄不錯的創作，就像最純真的小朋友創作一樣，不要害怕挫折，而是跨出一小步，有愛的持續完成創作圓夢。

▲LINE攜手兒福推首組公益貼圖。（圖／翻攝LINE）

LINE首次推出的公益貼圖，是由白爛貓創作者麻糬爸、ㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI及法鬥皮古創作者一神，帶領兒福聯盟「小舵手助學計畫」資助的6位孩童，共同創作出一組24張的公益貼圖，售價新台幣30元（等同50枚LINE 代幣），義賣至2019年10月31日，販售所得扣除Android、iOS平台費用後，將全數捐助「小舵手助學計畫」。

►公益貼圖連結：點我前往

►「法鬥皮古」創作者一神：粉絲團