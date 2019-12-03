落實不老政策　嘉縣餐廳評鑑暨樂齡供餐場所分級評核

▲▼ 108年度餐廳評鑑暨樂齡供餐場所分級評核。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為落實「不老運動」的安心吃政策，3日在創新學院舉辦推動餐飲業者的衛生管理分級評核及認證活動，「在嘉安心吃—108年度餐廳評鑑暨樂齡供餐場所分級評核記者會」，餐飲業者共有53家榮獲優級認證、21家榮獲良級認證；樂齡食安優良供餐據點有31處、醃漬蔬菜GHP優良業者10家，由縣長翁章梁親自頒發獎座，現場也示範在地食材料理秀，同時辦理美食鑑賞活動，提供民眾品嘗。

為提昇嘉義縣餐飲業者食安管理，衛生局辦理年度餐飲衛生管理分級評核，共100家餐飲業者參加評核，並在3日頒發衛生管理分級標章，優級有53家、良級有21家。主要評核項目包含員工衛生、餐食作業衛生、場所衛生、食材管理、溯源資料建立及廢棄物管理等，也經過現場實地查核，符合食品良好衛生規範(GHP)，並加強輔導業者衛生自主管理。

翁章梁表示，現今外食族群越來越多，除了食物好吃以外，衛生安全更是需要注意的。今天舉辦餐飲相關評鑑，由官方頒發優良認證給餐飲業者，每當民眾看見認證或者是外頭的紅布條，就可以安心享用。

此外，為服務眾多長者，首次推動樂齡食安優良供餐廚房的評選活動，從100多處有供應長者餐食的社區福利機構中，評選出31家優良廚房做為模範。期盼藉此提昇長者飲食安全，實踐「不老運動」的政策。

為提升地方微型傳統產業特色產品，衛生局特聘請嘉義大學團隊，協助40家醃漬蔬菜製造場所進行衛生設施製程改善輔導，降低產製的產品抽驗不合格率，落實品質及衛生安全。最後評選出10家GHP優良業者頒發標章以資獎勵，也在記者會現場設攤展示產製商品，創造產業新生機。

翁縣長進一步說明，今年除了餐廳評鑑外，我們更是增加了老人食堂供餐據點，以及醃漬蔬菜GHP優良業者認證。透過政府的把關、實地的考查，有助於消費者在外食上的安全；業者可以透過政府的認證標誌，藉以獲得消費者的信心；樂齡食安優良供餐據點，也可以提升對於老人家的飲食健康。我們為消費者把關，未來也會持續做，選用合格餐廳就選政府認證標誌。

衛生局呼籲餐飲業者及鄉親，無論外食或在家烹煮，都應建立良好衛生習慣，調理食品前後須洗淨雙手、使用新鮮食材、並依維持食材低溫保存；落實生熟食分區分類作業原則，如刀具及砧板區分生熟食，以避免交叉污染；注意食品及食材的保存條件，避免因保存溫度不當而滋生微生物；切勿為了追求口感而忽略生食的風險，食材應徹底加熱後才食用。

謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。衛生局將優良業者名單公布在衛生局(https://cyshb.cyhg.gov.tw/Default.aspx)，歡迎民眾參閱相關資訊。

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