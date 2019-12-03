香港問題「不了解、沒有研究」　任正非：因為不是政治家

▲香港人感謝川普簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港的局勢持續緊張，CNN日前也就此議題向華為創辦人任正非提問，但對方多以「不了解」或「沒有研究過他們的訴求」作為回應，同時強調他反對暴力行為，並表示香港與華為重建業務沒有任何關係，不會「影響我們在國際上的任何合作」。

「華為心聲社區」3日發布任正非11月26日接受CNN採訪紀要，記者問及他有沒有任何要給香港領導者的建議，「幫助他們結束目前的動亂和抗議活動」。任正非指出，香港和大陸是一國兩制，「他們走的是資本主義道路，大陸走的是社會主義道路，兩種制度是不一樣的。」

他補充，香港的問題還是要自己解決，「我們的任何建議都沒有意義，加上香港問題與華為關係不密切，我們現在關心的是如何補好自己的『洞』。因為我們不是政治家，所以我們不怎麼關心香港問題，只是現在不怎麼去香港購物了。」

▲任正非11月26日接受CNN專訪。（圖／翻攝華為心聲社區，下同）



針對香港的抗議人士及所要表達的訴求，「您抱有同情態度嗎」？任正非表示，沒有任何同情，因為他不了解。但他堅決反對暴力行為，人們可以自由表述思想，但是用暴力這種行為是不可取的，美國也是不允許（暴力）的。

記者又問，那對以和平方式抗議的人們以及他們所追求的目標，是否抱有同情態度？任正非則稱，「不存在同不同情，因為我沒有研究過他們的訴求，我不理解他們在做什麼，他們要求什麼，我也不知道。」

任正非話鋒一轉，「我只是說一國兩制下這種和平方式是制度允許的，不存在我對他們是否理解，但是不能作出極端行為破壞環境，這是不可取的。」

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