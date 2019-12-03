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辣妹工讀生晉升老闆娘　湯包店慶週年霸氣推優惠！夫：她說的我照辦

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▲▼辣妹工讀生晉升老闆娘　湯包店慶週年霸氣推優惠。（圖／記者王國華提供）

▲老闆娘開店週年慶，龍蝦套餐優惠價回饋。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

猶如台版麻雀變鳳凰般，辣妹從工讀生躍升為4家店湯包痛風麵線老闆娘，在網路社群公告為慶祝開店6週年，從3日起一連5天推出套餐大優惠，豪氣老闆只回一句「她說話我只能照辦」，網友回「聽老婆的就對了」、「趕快衝一波」。

以龍蝦、螃蟹、天使蝦、生蠔、中卷、干貝等滿滿海鮮痛風麵線打出名號的桃園市中壢區湯包麵線排隊名店，為慶祝開店6週年，龍蝦套餐組二組原價798特優惠價666元、湯包買三送一（送鮮肉湯包）、隱藏版麵線買三送一、鮑魚大腸麵線買三送一，從3日到7日一連5天回饋給廣大消費者。

請繼續往下閱讀...

▲▼湯包和麵線也都有回饋。（圖／王國華提供）

▲▼湯包和麵線也都有回饋。（圖／王國華提供）

▲▼湯包和麵線也都有回饋。（圖／王國華提供）

▲老闆娘開店週年慶，龍蝦套餐優惠價回饋。（圖／王國華提供）

但最為網友所談論的則是老闆娘從工讀生直接晉升為4家店的「董娘」，原來老闆老王在創店之初聘任老闆娘為工讀生，卻因資金並非寬裕，店內並未裝設冷氣，老闆娘只好穿熱褲與爆乳中空流蘇裝「散熱」，火辣身材若隱若現，撩起老闆老王「興趣」，直接讓她晉升為老闆娘。

老闆老王表示，「我老婆說慶祝開店六週年，所以即日起推出5天的套餐優惠，她說的話我只能照辦，也歡迎消費者來搶這波便宜。」

▲▼辣妹工讀生穿熱褲與爆乳中空流蘇裝「散熱」，直接晉升老闆娘。（圖／王國華提供）

辣妹工讀生穿熱褲與爆乳中空流蘇裝「散熱」，直接晉升老闆娘。（圖／王國華提供）

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