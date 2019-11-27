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新光三越站前周慶推「點數優惠」　350元食物油1點就換到　

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▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）

▲新光三越站前店周慶推會員點數1點可換民生品，11／29可兌換日清製油零膽固醇芥籽油，價值350元。（圖／新光三越、京站提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越最後一波周年慶，即將於11／28在站前店開跑，除主打最後囤貨機會的熱銷美妝組與首賣冬季新品之外，最後一刻再加碼「會員點數優惠」，其中最划算的莫過於用10點會員點數，換1,000元抵用券，較日常點數價值放大333倍，此外，扣1點會員點數也能換到4項民生好物，包括醬油、越光米、芥籽油跟海鹽，讓你搶便宜再賺一次。

11月底台北車站商圈進入百貨周年慶壓軸檔期，駐點2大百貨包括新光三越站前店、京站時尚廣場都幾乎同期開跑，針對較年輕與實用型的台北車站商圈，各百貨也推陳出新祭出各項加碼，新光三越推出用會員點數換民生物資，京站則推冬衣再下殺3折起優惠。

▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）

▲11／28點數兌換斗南越光米鄉村版，價值180元。

站前店祭出周年慶首4日扣會員點數1點，依日期不同，可兌換日清製油零膽固醇芥籽油（1公升）、斗南越光米鄉村版（1公斤）、比利時藍舶天然細海鹽台灣版（1公斤），與龜甲萬丸大豆本釀醬油（500ml），4像都是超市暢銷品，單價從135元至350元不等。

▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）

▲11／30兌換比利時藍舶天然細海鹽台灣版，價值135元（左）；12／1點數兌換龜甲萬丸大豆本釀醬油，價值150元（右）。

因今年期的新光三越會員點數，將會統一在2020／1／31歸零，之後年末檔期，新光三越也將推出各項「燒點」兌換活動，由站前店進行首發，除兌換民生物資外，11／27下午2點起上APP扣10點店數，可領取限量1,000元抵用券，從11／28至12／8期間，可在台北站前店單筆消費滿5,000元抵用500元（最高折抵上限1000元）。

▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）

客群較為年輕的京站時尚廣場，周年慶主打服飾商品，針對越來越冷的天氣，服飾櫃位原下殺6折熱銷外套，因每日都有近5千件的銷量，反應熱烈，針對部分單品再下折扣，如原價4,280元Dailo內刷毛長版背心，特價990元，直接下殺2.3折；原價3,980元的Hana Mokuba鋪棉保暖外套，特價980元，只要2.5折。

▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）

▲Dailo 內刷毛長版背心。

▲台北車站商圈百貨周慶加碼促銷。（圖／新光三越、京站提供）

▲Hana Mokuba鋪棉保暖外套。

新光三越站前店周年慶從11／28開跑，11／28至12／11推全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore消費滿1萬元送500元抵用券、貴賓卡／APP會員12／4前消費滿1萬元送1,000元抵用券。

京站時尚廣場周年慶促銷也從11／20至12／16開跑，除全館滿千送百回饋之外，另也針對指定業種加碼，B2／1F／3F中性配件滿3,800元加贈200元抵用券；B2運動潮流指定櫃位消費滿5,000元，加贈100元抵用券。

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