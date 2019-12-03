站在東森巨人的肩上看世界　東森國際不動產事業部企劃處副理蔡若琦





因為有室內設計背景，也曾參與各類美學體驗，讓我有機會運用設計專長，將這些美學體驗，以及「美」、「好」這兩件事情，放入生活與工作當中。

過去在台灣室內設計新秀「近境制作-唐忠漢先生」所主持的公司中，常與各個不同產業類別業主接觸討論，分享生活經驗，乃至於和藝術家進行跨界合作，都讓我熱血沸騰，激盪出的創意火花落實到空間設計裡，也博得一致好評。之後與唐先生討論家飾部的遠景與規劃時，他給予我極大的信任與責任，我也找到自由揮灑的舞台。我充分運用家飾的五大要素：傢俱、布藝、花藝、飾品、藝術品，柔化冷硬的室內線條，更有溫度的貼近人的生活；也透過制度的建立，讓公司組織更臻完健，發揮加乘的作用。記得當年在競爭激烈的台灣頂尖室內設計大獎(TID獎)中，一口氣就入圍11個獎項，並獲得9項獎座。這是公司設計部與家飾部攜手合作的成果，遠遠超越過往的成績；欣喜之餘，也成為激勵自己持續向前的動力。

將美好體驗融入生活與工作

2012年8月，因緣際會來到東森集團這個大家庭，進入不動產事業部。初期主要負責東森兩個酒店內各項改裝設計與工程進度。此時已從過往的乙方角色變為甲方，角色上的轉換讓我思考要如何掌握各案進度、預算控制與公司利益的最大化；同時運用之前所累積的溝通經驗，在公司與協力廠商間當個美好的調合劑。之後，隨著東森酒店品牌與東森酒店服務項目的擴展，開始了北中南東的拓點任務；我也學習到不動產標的篩選、建築物重新翻新的費用與合理房間數，乃至於預估可創造的營收和目標。這些跨領域的思維，當時對從未經手過的我衝擊很大，感謝部門主管大方分享及傳承經驗，讓我能在短時間內提出酒店投資分析報告與市場趨勢。

分內工作之餘，也隨總裁與主管參與各類跨部門會議和小組討論，學習到集團整體動態與資源運用方式，並能及時掌握新市場脈動與各類型危機處理方式，這些都成為我快速成長的養分。例如在關渡總部案，我學習到總部建築內各子公司的進駐需求、建築物量體大小的規劃；在東森酒店併購案中，了解到不動產交易的整個流程；在上海東企土地案上，得知大陸境內稅務、法規、優惠政策的運用；甚至每次和不同產業洽談合作，都認真思考該如何為集團開拓新契機，並創造雙贏機會。





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使命必達創造雙贏

如今進入東森集團服務已經七年多了，總裁賦予不動產事業部的角色與任務也逐漸擴大。除了與各子公司持續對接林口總部規劃案的進度外，也利用林口總部未來多功能展演中心的設置，密集接洽展演企劃公司、舞台劇公司、售票公司等，針對各類活動場地規劃進行討論及發想，希望可以在台灣做出一個新媒體地標。

而自總裁併購「自然美」公司後，也給予不動產部門一個新任務，要在北中南各大百貨公司、購物中心內開設「自然美」的直營店，讓東森集團線上購物與線下體驗消費，有機會串連並整合在一起。SPA業種是一個人與人親密接觸的產業，運用專業淬鍊的頂級產品和柔軟細緻的手技，讓消費者在舒適放鬆的空間中，享受五感生活體驗。當拓點任務交付下來後，我們必須在一個月內，在大直ATT購物中心開出全新規劃的「自然美」直營店。全組同事如同被開啟多功能視窗，同一時間要處理林口總部規劃案、東森海洋酒店案、自然美大陸總部與奉賢新建工程案、以及自然美台灣直營店的擴點案。使命必達的我們，來回奔波於台灣與 上海之間，與在地的建築師、營造商、室內設計公司洽談檢討各類圖面，乃至於後續議價及重點監工等。記得當時大直ATT進場施作的工程公司都笑稱：東森不動產事業部是業主身分，卻跑得比室內設計公司還勤。那時幾乎每兩天都看得到我們在工地的身影，如同賽車般的生活節奏，每圈都是以秒計數，每個環節都有截止的時間壓力。也就是在這樣持續分工與重點討論的高效能下，我們如期在一個月內完成展店任務。





再造百年事業 百年優質品牌

如今「自然美」拓點任務仍在持續進行。我們也持續與全台各大百貨與購物中心接觸，介紹東森集團的發展願景，也讓外界看到集團品牌的價值與企圖心。接下來的重中之重就是林口東森集團總部的建置，這也是落實終極版東森集團最高目標的基地，將每個落於圖紙上的線條，一層一層的堆砌出東森的夢想與未來。相 信完成之日，東森集團將不只是脫胎換骨，更是一方之霸。

感謝有機會跟隨總裁的腳步，站在東森巨人的肩上看世界，希望東森不只再造20年，而是再造下一個百年事業、百年優質品牌。