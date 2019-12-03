防釀災！Airbnb提供「5千個一氧化碳偵測警報器」　2021年底前房東免費拿

▲旅宿平台Airbnb表示，將全面升級現有住家消防與一氧化碳安全專案。（圖／Airbnb提供）

記者李宜秦／台北報導

出門旅行入住民宿、飯店，常發生因通風不良，導致旅客一氧化碳中毒的事件，今年4月即有13名來台自由行的陸客入住九份民宿時，疑因瓦斯外洩致一氧化碳中毒送醫。旅宿平台Airbnb今日宣佈，將全面升級現有住家消防與安全專案，到2021年以前，提供5000個一氧化碳偵測警報器給尚未安裝的房東，並可透過PChome快遞送到家。

旅宿平台Airbnb表示，將全面升級現有住家消防與一氧化碳安全專案，並與台灣電子商務領導品牌PChome網路家庭（8044-tw）合作，強化房源安全。到2021年底前，Airbnb將提供5000個一氧化碳偵測警報器給尚未裝設警報器的台灣房東。

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Airbnb指出，即日起，尚未在房源安裝一氧化碳偵測警報器的台灣房東，可以立即透過「專案網頁」申請，並透過PChome的快速服務，將警報器直送到府。

▲今年4月九份民宿驚傳陸客一氧化碳中毒。（圖／記者郭世賢攝）

此外，Airbnb亦將在台灣推出全新的居家安全宣導計畫，該計劃將針對台灣房東社群推廣居家消防與一氧化碳安全，並鼓勵房東裝設相關偵測警示，同時與消防安全機關團體合作，舉辦消防與一氧化碳安全教學工作坊，也會提供房源安全小手冊等教育文宣，鼓勵房東確實更新房源資訊，以利旅客查看。

Airbnb表示，每年都會聽聞居家一氧化碳中毒的哀傷事件在台上演，因此希望針對房源安全管理，再更進一步努力，讓房東、房客與在地社區，都能更加安全。

Airbnb表示，房客能夠透過平台，看到房東提供的房源安全設備資訊，例如有無裝設一氧化碳偵測警報器或滅火器等，以利做出訂房決定。另也透過「房東義務」與「說明中心」等專頁，說明在地房東相關重要資訊。此外，Airbnb自2014年起，也提供煙霧與一氧化碳偵測警報器，免費供全球房東索取，至今已經送出超過3萬個警報器。