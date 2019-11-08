換鏡好時機！JINS來台滿四年　獻上雙11最強感謝祭

▲日本第一眼鏡品牌JINS來台展店滿四年，祭出最強雙11感謝祭。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲日本第一眼鏡品牌JINS來台滿四年，祭出最強雙11感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

日本第一眼鏡品牌JINS來台展店滿四年，祭出最強雙11感謝祭！不僅有總價值破百萬元的獎品任你抽，多款熱銷金屬眼鏡還有8折優惠，ETtoday特派記者小孟帶大家直擊JINS最強感謝祭， JINS不僅有多樣化的時尚眼鏡款式，更有超優惠折扣和好禮等著你，現在就跟著我一起逛起來吧！

▲最高首獎Gogoro機車一名以外，還有iphone、SWITCH、airpods和小米手環等，總價值超過百萬。

日本第一眼鏡品牌JINS來台展店滿四年，為了向消費者獻上最高感謝，自11/8至11/24祭出免費抽百萬好禮活動，手機加入LINE好友不用消費就可至全台門市免費抽大獎！最高首獎Gogoro 3 (共1名)、iPhone 11 128G(共1名)、SWITCH主機(共2名)、AirPods(共5名)、小米手環 4(共20名)等大獎帶回家，還有眼鏡或墨鏡免費兌換券，及高達1000元配鏡折價券等多項好禮，總價值超過百萬元。

▲▼特派記者小孟興奮地試戴多款眼鏡，每一款戴上都忍不住驚呼「好好看喔」。

特派記者小孟興奮地試戴多款眼鏡，每一款都讓她愛不釋手，當然也不能錯過試手氣的機會，小孟笑說「肥水不落外人田，現在馬上自己先抽起來，會不會Gogoro機車就給我抽走了呢，哇我抽到了1000元抵用券，超好的耶」，小孟也當場配了一副眼鏡，讓他感到驚喜的是，竟然只要30分鐘就可以拿到了，「而且我覺得JINS還有很棒的一點，就是不管你的度數多少，通通都不用另外追加費用，超棒的」。

▲▼來到JINS不用消費，只用手機加入LINE好友，獲得LINE電子抽獎券就可至全台門市免費抽大獎。

JINS感謝祭除了免費抽大獎之外，也推出多款熱銷金屬眼鏡8折優惠活動，吸引了許多想換眼鏡的民眾前來搶購，「JINS的眼鏡款式很多而且都很好看，搭配性非常高，重點是質感也很好，在網路上剛好看到朋友有分享JINS感謝祭的活動，來到這邊看到我喜歡的金屬框眼鏡居然有8折，超級划算」。

▲▼推出多款熱銷金屬眼鏡8折優惠活動，吸引了許多想換眼鏡的民眾前來搶購及抽大獎。

台灣評鑑肯定 配眼鏡最美好的服務體驗

身為日本第一眼鏡品牌，JINS不僅提供兼具實用性與多樣化的眼鏡款式，貼心及專業的服務品質也讓JINS榮獲「2019台灣年度服務業大評鑑」連鎖眼鏡業金牌獎

肯定，來台滿四年感謝祭活動回饋開跑，除了有好看又時尚的眼鏡任你挑之外，還有總價值破百萬元的獎品任你抽，不僅讓你有機會試手氣拿好禮回家，更讓你的時尚造型更加分！

▼JINS感謝祭自11/8至11/24，現在掃一掃QR code加入JINS LINE好友，就可至全台門市免費抽大獎。

※備註：感謝祭百萬抽獎三井門市適用，8折優惠活動三井門市不適用