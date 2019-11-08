　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

換鏡好時機！JINS來台滿四年　獻上雙11最強感謝祭

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲日本第一眼鏡品牌JINS來台展店滿四年，祭出最強雙11感謝祭。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲日本第一眼鏡品牌JINS來台滿四年，祭出最強雙11感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

日本第一眼鏡品牌JINS來台展店滿四年，祭出最強雙11感謝祭！不僅有總價值破百萬元的獎品任你抽，多款熱銷金屬眼鏡還有8折優惠，ETtoday特派記者小孟帶大家直擊JINS最強感謝祭， JINS不僅有多樣化的時尚眼鏡款式，更有超優惠折扣和好禮等著你，現在就跟著我一起逛起來吧！

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲最高首獎Gogoro機車一名以外，還有iphone、SWITCH、airpods和小米手環等，總價值超過百萬。

日本第一眼鏡品牌JINS來台展店滿四年，為了向消費者獻上最高感謝，自11/8至11/24祭出免費抽百萬好禮活動，手機加入LINE好友不用消費就可至全台門市免費抽大獎！最高首獎Gogoro 3 (共1名)、iPhone 11 128G(共1名)、SWITCH主機(共2名)、AirPods(共5名)、小米手環 4(共20名)等大獎帶回家，還有眼鏡或墨鏡免費兌換券，及高達1000元配鏡折價券等多項好禮，總價值超過百萬元。

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼特派記者小孟興奮地試戴多款眼鏡，每一款戴上都忍不住驚呼「好好看喔」。

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

特派記者小孟興奮地試戴多款眼鏡，每一款都讓她愛不釋手，當然也不能錯過試手氣的機會，小孟笑說「肥水不落外人田，現在馬上自己先抽起來，會不會Gogoro機車就給我抽走了呢，哇我抽到了1000元抵用券，超好的耶」，小孟也當場配了一副眼鏡，讓他感到驚喜的是，竟然只要30分鐘就可以拿到了，「而且我覺得JINS還有很棒的一點，就是不管你的度數多少，通通都不用另外追加費用，超棒的」。

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼來到JINS不用消費，只用手機加入LINE好友，獲得LINE電子抽獎券就可至全台門市免費抽大獎。

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

JINS感謝祭除了免費抽大獎之外，也推出多款熱銷金屬眼鏡8折優惠活動，吸引了許多想換眼鏡的民眾前來搶購，「JINS的眼鏡款式很多而且都很好看，搭配性非常高，重點是質感也很好，在網路上剛好看到朋友有分享JINS感謝祭的活動，來到這邊看到我喜歡的金屬框眼鏡居然有8折，超級划算」。

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼推出多款熱銷金屬眼鏡8折優惠活動，吸引了許多想換眼鏡的民眾前來搶購及抽大獎。

▲換鏡好時機！JINS來台滿四年 獻上雙11最強感謝祭。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣評鑑肯定 配眼鏡最美好的服務體驗

身為日本第一眼鏡品牌，JINS不僅提供兼具實用性與多樣化的眼鏡款式，貼心及專業的服務品質也讓JINS榮獲「2019台灣年度服務業大評鑑」連鎖眼鏡業金牌獎

肯定，來台滿四年感謝祭活動回饋開跑，除了有好看又時尚的眼鏡任你挑之外，還有總價值破百萬元的獎品任你抽，不僅讓你有機會試手氣拿好禮回家，更讓你的時尚造型更加分！

▼JINS感謝祭自11/8至11/24，現在掃一掃QR code加入JINS LINE好友，就可至全台門市免費抽大獎。

▲▼ JINS眼鏡 。（圖／JINS眼鏡提供）

※備註：感謝祭百萬抽獎三井門市適用，8折優惠活動三井門市不適用

ET快訊
朝他殺偵辦！台中母子3屍警搜整夜未見「錢包手機」房內冷氣開超
50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　1個月後超慘：恨當
台中母子3屍死者背景曝光！養父母神隱..聯繫家屬整夜「僅1男
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

眼霜塗錯再貴都白搭！正確按摩手法5步驟　幫助消腫還避肉芽

燈光暗看書傷眼？專家「打臉所有家長」：直視日光才危險

超神準！從服裝顏色看性格，灰色愛安靜、紫色超情緒化

眼霜塗錯再貴都白搭！正確按摩手法5步驟　幫助消腫還避肉芽

IU帶起的流行風潮！韓妞瘋「3款」瀏海，剪完變仙女

換鏡好時機！JINS來台滿四年　獻上雙11最強感謝祭

雙11第二波優惠出爐！量販店家電下殺4.8折、必搶限時5折IPHONE 11

Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽成最狂打扮！小丑、安娜溫圖登熱門COS角色

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

【廣編】立冬必吃！宅女小紅分享進擊品鴨法　200鍋大放送

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

換鏡好時機！JINS來台滿四年　獻上雙11最強感謝祭

雙11第二波優惠出爐！量販店家電下殺4.8折、必搶限時5折IPHONE 11

Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽成最狂打扮！小丑、安娜溫圖登熱門COS角色

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

【廣編】立冬必吃！宅女小紅分享進擊品鴨法　200鍋大放送

雙11午夜開搶！電商祭出iPhone 11 Pro Max限量11元、YAMAHA機車下殺5折

化妝品一天賺2.5億！SOGO周年慶首日TOP 3 特惠組合大公開

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

生鮮也能送！家樂福攜手foodpanda「幫送到府」　6大類、300支商品一次看

李天豪／韓國瑜會因為「曾買豪宅」而輸掉總統選舉嗎？

示威遊行持續5個月！　香港迪士尼全年損失上看83億元

蔡英文要韓國瑜說清楚豪宅案：重點是候選人是否有誠信、言行一致

伊朗地震5死120傷…災民半夜慌逃睡車內　USGS：災情持續擴大

男友陪住院1個月！護理師換班交接　她病床上笑噴：男友心碎

女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖：我在家　敏銳哥秒報警！曝恐怖真相

她「被匪徒酒瓶砸頭」開車門強搶22萬！關鍵4疑點曝光：門上沒指紋+頭上無傷

藍營嗆小英也買地　蔡英文反擊：財產申報經過一一檢驗

通通擠在廁所！2萌柴「憨笑趴」陪爸爸大號　網笑：媽媽失寵了

當車手被逮...男大生只分到1千遭判1年！他喊「暑假打工」求情　法官秒打腫臉

消費熱門新聞

4款可口可樂麥麥經典杯套只送不賣

雙11尿布滿額送爆紅BABY SHARK

雙11午夜限量爆品開搶！

雙11買好搶滿！超商咖啡最低下殺49折

量販點雙11加碼優惠出爐！必搶5折IPHONE 11

全台最美感謝慶　吃喝血拚省很大

SOGO周慶首日化妝品可賺2.5億

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭

H＆M聯名精品今開賣人潮慘

生鮮也能送！家樂福在foodpanda11／11日上線

不容錯過！全聯6款神級起司甜點報到

李興文兒深夜大鬧 苦主IKEA說話了

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折

Kylie Jenner一歲女兒扮媽媽

更多熱門

相關新聞

量販點雙11加碼優惠出爐！必搶5折IPHONE 11

量販點雙11加碼優惠出爐！必搶5折IPHONE 11

電商年度盛事「雙11購物節」即將在下週一（11月11日）正式開搶，今年各大量販店、超市也紛紛加入戰局，繼前哨戰後，雙雙再祭出「當日」的超殺優惠，包括家樂福加碼限時3天消費滿2,000元再送220元、4款家電有75型4K液晶電視最低下殺4.8折；愛買則在雙11祭出「1日限定」全年最殺優惠。

夫妻虐死1歲兒　見警秒推給3歲長子

夫妻虐死1歲兒　見警秒推給3歲長子

駐日美軍F-16模擬彈掉落　北部基地暫停訓練

駐日美軍F-16模擬彈掉落　北部基地暫停訓練

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

壓制中華隊　今永昇太：直球對付成功

壓制中華隊　今永昇太：直球對付成功

關鍵字：

眼鏡感謝祭JINS雙11日本造型

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面