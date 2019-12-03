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蔡英文對「卡神」裝聾作啞　韓國瑜：人民有權知道誰給網軍錢

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▲▼韓國瑜開直播要民進黨處理楊蕙如案件。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

▲韓國瑜開直播要民進黨對楊蕙如案件說清楚。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

記者黃巈禾／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪代表處長蘇啟誠案，查出「卡神」楊蕙如是網軍首領，關西事件發生後在網路上護航駐日代表謝長廷並攻擊國民黨。對此，國民黨總統候選人韓國瑜2日在臉書要總統蔡英文徹查經營網軍的費用是否有動用公帑，他3日再開直播要蔡英文不能裝聾作啞，人民有權利知道誰付現給加害者。

韓國瑜表示，蘇啟誠這麼優秀的外交官因為網路霸凌走上尋短之路，造成國人一片譁然，昨天台北地檢署發揮道德勇氣以及專業精神起訴「卡神」楊蕙如等人，網路霸凌在今天網路普金的世紀是一種無形的武器，有時候被政治利用專門攻擊政敵，製造社會的輿論，使人與人之間的情感、信任，以及台灣人的善良受到嚴重扭曲與傷害。

韓國瑜指出，更可怕的是，網路霸凌還對台灣一代又一代的自由民主這麼好的果實，造成嚴重打擊，「就光這段時間2019年以來前行政院長賴清德、台北市長柯文哲以及我韓國瑜，都是被網路霸凌的受害者」，非常感謝北檢這些檢察官這麼認真辦理，調查水落石出。

韓國瑜呼籲，全台灣國人同胞一定要要求民進黨政府公開提出說明，民進黨是執政黨，蔡英文是總統，在這個網路霸凌的案子不能裝聾作啞，不能有利於民進黨的一句話不講，台灣人民有權利知道，也有資格了解到底誰付現這些錢給這些網路加害者，讓這些網路操縱的人得到金錢與資源，可以在網路上恣意妄為，想攻擊誰就攻擊誰。

韓國瑜認為，網路的管制政府是否能拿出辦法，民進黨應該要很清楚告訴大家，透過這些網路霸凌跟網路政治性攻擊，民進黨到底希望得到什麼樣的好處？他要再次呼籲國人絕對不能放縱網路霸凌者繼續這樣危害，不光是傷害民主自由，也傷害國人同胞這種和諧信任美好的感覺、傷害台灣的價值，且對網路使用者造成判斷上的錯誤跟價值上的扭曲。

韓國瑜痛批，「民進黨請你不要當縮頭烏龜」，這麼優秀的外交官因網路霸凌走上自殺之途，國人絕對無法接受，請民進黨勇敢站出來講清楚說明白，也請台灣同胞仔細聆聽看民進黨要怎麼解釋楊蕙如這個案件。

蔡英文3日上午受訪時表示，該案已進入司法調查階段，不能在個案上作評論，不過立場很清楚，就是不願意看到，同時也要採取必要的行動來防止製造錯假訊息，我們也要防止錯假訊息混淆是非，或是製造社會對立，不只是政府要做，選舉選民也要有足夠警覺，更不願看到是為政治操作。

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