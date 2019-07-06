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台74線測速照相「左右開弓」　半年拍1萬多張國家級認證寫真

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▲彰化測速照相桿。（圖／ETtoday資料照）

▲台74甲東外環2.2K處南下測速照相桿半年取締1萬1176張超速罰單。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣交通隊1到6月10大測速照相桿取締超速共開出3萬6265張罰單，為國庫進帳5,802萬餘元，平均每月有千萬元繳庫，原本排名第4名的台74甲線東外環南向測速桿，今年轉南向拍攝後，擠掉了大村鄉台一線北上201.4k的長冠王，衝上了排行榜冠軍，半年取締了1萬1176張超速罰單，估計進帳約2千萬元。

▲彰化測速照相桿。（圖／ETtoday資料照）

▲10大測速照相桿取締件數排名。（圖／記者唐詠絮翻攝

交通隊在縣內一般道路設有59處固定桿位置，31處裝設測速照相機器，警方依據最新的易超速肇事資料定期移動，最主要的目的就是約束駕駛人遵守通規則。

根據交通隊的統計，上半年超速取締件數10大排行榜，第1名到第10名依次是，台74甲東外環2.2K處南下，台1線大村鄉201.4K處南下，第3名和美鎮線東路5段291號南側170公尺，第4名縣道139線大彰路20.99K處，第5名福興鄉彰鹿路6段314巷口，北斗鎮中山路與斗苑路口、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口、社頭鄉縣道141線6.6K處、田中鎮斗中路與彰95連接道路口、彰化市金馬路1段、泰和路2段415巷等。

▲彰化測速照相桿。（圖／ETtoday資料照）

▲5月中旬才剛在芳苑鄉斗苑路與路平路交叉口設立，1個月開出千餘張罰單。（圖／ETtoday資料照）

這前10名的測速照相桿，總取締件數達3萬6255件，如果以汽車超速基本罰1600元計算，總進帳達5802萬多元，一旦加上超速累進，款項將超過6千萬元。

▲彰化測速照相桿。（圖／ETtoday資料照）

▲139線道的測速照相桿取締圖。（圖／ETtoday資料照）

較令人注意的是，在2018年10月間，為了防止重機競速飆車，新設立的八卦山縣道139線 20.99K處測速桿，上半年就取締3403件，更是可觀。

▲彰化測速照相桿。（圖／ETtoday資料照）

▲139線道的測速照相桿。（圖／ETtoday資料照）

警方指出，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要。

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關鍵字：台74,東外環,139線,測速照相桿

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