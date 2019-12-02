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不甩侯友宜！「百威龍炮幫」放炮狂炸店　淡水10多間餐廳默默吞下不敢報警

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北新路的熱炒店因拒絕購酒，日前遭多名惡煞持棍棒砸店。 （圖／翻攝畫面）

圖文／周刊王

新北市長侯友宜積極穩定轄內治安，淡水近日卻出現「百威龍炮幫」，先是在三芝遶境滋事，造成當時淡水分局長被拔官，近日則在餐廳強迫推銷百威啤酒，若商家不從，則放炮威嚇甚至砸店，目前已10多間店家受害，此幫派日前還在路邊連續放炮，跟警方隔空嗆聲，淡水居民人心惶惶，期盼警方強力掃蕩。

11月27日下午，本刊造訪位於淡江大學周邊的熱炒店，發現店家紛紛開始販售百威啤酒，詢問下後發現，原來有一群20歲的年輕男子月中起，在周邊店家登門推銷百威啤酒，這些人看似溫文和善，但若不捧場，下場恐不堪設想。

不願具名店家透露，熱炒店多半以台灣啤酒和海尼根為主，百威在熱炒店及羊肉爐這類店家屬於小眾產品，店家多半不願擺在冰箱內占空間，但近日出現的百威推銷員卻態度強硬，北新路上就有2店家因拒絕進貨而被砸店，殺雞儆猴成功得到警示效果，附近餐廳選擇以進貨不多的成本「買百威換平安」。

百威龍炮幫是由在淡水橫行多年的高姓男子帶頭，據聞高男嗜賭成性，日前才在賭桌上輸掉近3000萬元，他想靠著推銷百威啤酒翻身，因此派身邊小弟到熱炒店、薑母鴨、酒吧等處推銷百威，目前已有上百店家選擇低頭，改向高男進貨，高男靠著百威月入數10萬元。

 

▲大龍炮威力驚人，有可能將成人活活炸死，被消防局列為危險排行榜之首。（圖／報系資料庫）

但若店家不願買酒，高男可是絲毫不手軟，北新路上月12日晚間就有熱炒店和酒吧接連遭砸，惡煞們不僅攻擊店內設備，砸店過程還有人拿手機錄影拍照，臨走前更不忘點燃大龍炮，火光四射將店家炸得面目全非，商家損失難以估算。

但他們並不是唯一的受害者，本刊調查，淡水至少有10多店家遭恐嚇威脅，高男事後還會裝出和善模樣想談和解，而身心受創的小生意人多半選擇息事寧人，默默吞下損失不敢報警，附近餐廳也因此一聽到百威就心驚，再也不敢拒絕上門推銷的百威啤酒。

也由於高男的「百威龍炮幫」行事作風太過高調，猖狂行徑被警方盯上，在連續砸店後，曾有派出所員警到高男據點盤查，高男等人因而不滿，更加放肆挑釁警方，11月18到22日晚間隨機在淡江大學附近施放大龍炮，1週內至少20處被砲火攻擊，當地居民則被嚇得人心惶惶。

 

▲惡煞砸完店後還放大龍炮轟炸，一旁更有人拿起手機錄影，威嚇意味明顯。 （圖／翻攝畫面）

侯友宜出身警職，上任後積極整頓轄內治安，推出安居三箭並喊出「犯罪零容忍」口號，淡水分局卻接連出包，如今又爆出幫派橫行擾亂民眾安寧，民眾只盼警方能強力執法，別讓不法分子繼續逍遙法外。

淡水警分局表示，三芝遶境滋事的幫派與砸店惡煞確實是同一夥人，但否認與放大龍炮者相關，自從11月22日到25日加強掃蕩後，現已沒看到龍炮鬧事行為發生，警方目前正積極蒐證，將盡快將不肖分子繩之以法。

（禁止酒駕　未滿十八歲禁止飲酒）

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