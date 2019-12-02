快訊／台北市警局發布14名中高階警官職務異動

▲台北市政府警察局2日傍晚發布新一波中高階警官人事異動。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局2日下午發布新一波關於副分局長、股長、警務員所長等外勤人員調動人令、總計共進行14名中階警官的人令調整，市警局表示考量人員的才能專用、品操能力以及現行的業務需要和職務歷練等專業考量，本波調動調整第四到第八序列人員名單如下；市警局表示，這波14名中階警官職務調整統一於12月5日當天辦理離到職程序。

本次北市警局中高階警官職務調整異動名單如下：

1、大安警分局副分局長黃國珍調任市警局保安科專員(第四序列)

2、大同警分局副分局長蘇裕展調任大安警分局副分局長

3、北投警分局副分局長林浚奕調任大同警分局副分局長

4、市警局保防科社調股長廖立仁調任北投警分局副分局長

5、市警局秘書室出納股長李秉蒼調任市警局保防科社調股長

6、市警局刑事警察大隊專員蔡鎮群調任市警局秘書室出納股長

7、市警局勤務指揮中心督察員高玉松調任市警局刑警大隊督察員

8、大同警分局建成所長高崇人調任北投警分局長安派出所所長

9、中山警分局偵查隊副隊長陳志峯調任大同警分局建成派出所所長

10、南港警分局玉成派出所長鄭俊廷調任大安警分局臥龍街派出所所長

11、南港警分局舊庄派出所林卷億調任南港警分局玉成派出所所長

12、中山警分局刑事務員陳志榮調任南港警分局舊庄派出所所長

13、松山警分局刑事警務員郭翔豪調任信義警分局六張犁派出所所長

14、大安警分局警備隊長陳裕原調任中山警分局警備隊長

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