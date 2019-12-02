小時候遭色鄰居猥褻…7年後路上又遇到　她情緒崩潰割腕

▲高中一年級的雯雯在路上碰到7年前猥褻她的歐男後，回憶湧現，傷心之餘還自殘割腕試圖傷害自己。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／高雄報導

高中一年級的雯雯（化名）在學校被發現有割腕自殘等行為，經輔導老師約談後，她表示因在路上見到了7年前對她猥褻的歐姓男子，覺得非常噁心，心情低落下才會做出傷害自己的行為。事件曝光，雯雯已由學校心理師代為協助，一同前往警察局報案。高雄地院審理完，依加重強制性交及加重強制猥褻罪，判歐男有期徒刑3年2月。

據判決，雯雯在2010年9月至2011年6月期間的假日，都會與鄰居一同前往歐男住處的地下室遊玩，當時歐男趁其他小孩離開後就叫住她，讓她獨留原地，同時還要求她坐在歐男大腿上。隨後歐男開始伸出狼爪，將手順勢伸進去她內褲撫摸約莫10分鐘，強制猥褻得逞，事畢，再交付給她點零錢，要求她不能到處聲張。

事隔7年，雯雯2018年4月時在住處附近再見歐男，回憶湧現後她懼怕不已，因心情極度低落開始出現自殘割腕行為。事件在經學校輔導老師詢問後曝光，警方獲報後開始追查，將歐男逮捕歸案。

法院審理時，毆男坦承犯行，並致歉表示，「我是一時糊塗才會做出這種事，不好意思」。但法官認為歐男利用雯雯年紀小無法反抗，控制她行為趁機猥褻，又他比雯雯年長50多歲，變態行徑完全不值得寬恕憐憫，最後依加重強制性交及加重強制猥褻罪，判他3年2月徒刑。

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