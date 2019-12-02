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千年古墓挖出20歲「神力女超人」　長期騎馬射箭全身肌肉發達

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▲▼《神力女超人1984》蓋兒加朵。（圖／翻攝自蓋兒加朵推特）

▲神力女超人的角色就是根據「亞馬遜戰士」作為基礎打造的。（圖／翻攝自蓋兒加朵推特）

實習記者施怡妏／綜合報導

考古團隊在亞美尼亞（Armenia）洛里省（Lori）千年古墓內發現一具女性骨骸，從身旁的陪葬品推測可能是死於鐵器時代，而從骨骼的傷口猜測，可能是古希臘人所謂的「亞馬遜戰士」。根據鑑定，這名女子死亡時約20歲左右，大概是存活在西元前6到8世紀這段時間內。

根據forbes報導，由亞美尼亞國家科學院考古學家韋迪安（Anahit Khudaverdyan）帶領的研究團隊，研究一具2017年在洛里省古墓出土的女性骨骸。研究人員發現，該名死者的身高約165公分，胸肌、三角肌及肩膊非常發達，可能是因為長期拉弓射箭而導致的，臀部的肌肉也很強壯，可能是跟騎馬等軍事活動相關。這些資訊讓研究人員認為，這應該是一位熟悉射箭，又經常騎馬打仗的戰士。

女子被人以彎曲身體的方式埋葬，身旁還有許多陪葬品，其中還有精緻的陶瓷器具以及珠寶。起初研究人員從這些埋葬品推側，這名死者生前可能是位貴族，但經過詳細的鑑定之後，發現她的後腦勺有被重擊過的痕跡，加上身體各部位的肌肉都很發達，才認定她應該是名戰士。

美國DC漫畫中的「神力女超人」，就是根據古希臘神話中亞馬遜人為基礎所打造的人物。韋迪安認為，這名死者可能是傳說中的「亞馬遜戰士」，但這還需要做這更多的調查才能夠確定。然而，在亞美尼亞高地其他地方也曾經發現類似的戰士骨骸，至少有五個男戰士埋葬在此，而這是在此地發現的第二名女戰士。

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