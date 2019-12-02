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保險局：南山代理董座尹崇堯人事案「兩週內宣布准駁」　外界等著看金管會2次面試結論　

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▲▼顧立雄（左）、尹衍樑（右）。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會主委顧立雄（左）、南山大股東尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

南山人壽前董事長杜英宗遭停職2年，董座遺缺擬推大股東尹衍樑之子尹崇堯接棒，但因不具保險業工作經驗5年以上，引發外界質疑專業不足，金管會因此宣布要二度面試。近日，業界盛傳，這場面試其實已悄悄在11月中旬進行，但結果卻密而不宣，引發外界議論。對此，金管會保險局還是守口如瓶，只說這一、兩周會盡快決定，一有消息會對外公布。

不少人質疑，既然金管會早已明訂保險業董事長「需具備保險業工作經驗5年以上」，明明尹崇堯不符合規定，且金管會主委顧立雄也公開證實此事，但金管會為何又為他量身打造第二次面試？難道金管會執法還要看尹衍樑父子臉色？

業界也質疑，36歲的尹崇堯，在金融圈論實務經驗還屬新人階段，根本就不知道他的專業能力在哪裡，連杜英宗都無法解決的南山人壽新系統之亂，不曉得尹崇堯有何本事解決？

南山人壽內部員工，也不知道2次面試到底有沒有舉行過，不解金管會到底有什麼困難，為什麼不能公開讓外界知道二次面試的時間地點？為什麼不能對外說明面試過程與結果？

據瞭解，金管會第一次面試尹崇堯是10月9日，由保險局長施瓊華親自面談；面試完，隨即傳出金管會將由更高層級的官員如副主委黃天牧，安排二次面試尹崇堯，甚至不排除由主委顧立雄親自面試。不過，時間一天天過去，金管會面試進度一直悄悄無聲，外界甚至連面試是否已經舉行，都還是一頭霧水。

直到這幾天，業界才傳出尹崇堯早已在11月11日完成第二次面試，而且是尹崇堯親赴金管會，但對此，保險局官員還是守口如瓶，既不承認也不否認，僅說「細節不方便透露」。

外界正等著看金管會，能不能堅守自己訂定的金融監理原則，能否依規定把關審核。畢竟，南山人壽董座人事案終究得面對社會的檢驗，不可能偷渡蒙混過關的。

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