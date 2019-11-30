「新光公主」吳欣盈財產申報高達6227萬！持有「盈盈投資」557萬股最多

▲「新光公主」新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

財經中心／台北報導

名列台灣民眾黨不分區立委候選人第7位的「新光公主」、新光人壽副總經理吳欣盈備受政經圈關注，根據財產申報資料上顯示，她名下持有的有價證券總值高達6227萬9120元，另外還有珠寶4件總計800萬元，不過債務方面她名下也有2筆，共1167萬3398元。

根據資料，吳欣盈申報財產資料有1筆新北市貢寮區、1991年8月30日藉由贈與所得的土地，2013年12月也購入1筆英國房產，以及一輛掛上英國牌照的Mini Cooper。

吳欣盈存款共新台幣106萬3977元，名下有13筆有價證券資產，總值高達6227萬9120元，還有珠寶4件，總計800萬元。至於債務方面，她名下則有2筆，共計1167萬3398元，身價約新台幣6000萬元左右。

在有價證券資產中，吳欣盈持有盈盈投資公司557萬股最多，總值達5570萬元。該公司資本額高達6.19億元，稅籍登記為不動產投資開發。據悉，盈盈投資公司是新光金持股公司之一，持有新光三越、宏泰投資公司等股權。

面對「新光公主」吳欣盈排名第7，外界關注是否涉及金融機構負責人兼職及利益迴避的問題，金管會主委顧立雄表示，「確定選上了再說。」意思就是，若吳欣盈選上台灣民眾黨不分區立委，金管會再來討論是否涉及利益迴避的問題。

根據「保險業負責人應具備資格條件準則」第3條規定，保險業董（理）事長、總經理或與其職責相當人員，不得擔任非保險相關事業的董（理）事長、總經理或職責相當人員，但擔任財團法人或非營利的社團法人職務者，就不在此限制中。

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