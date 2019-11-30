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全球利息調降！至少有113張「利變型保單」宣告利率下滑…準備引爆停售潮

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▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣。（圖／路透社）

▲美國聯準會（Fed）屢次降息，壽險公司陸續調降利變保單的宣告利率。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

由於全球降息趨勢，即使多家壽險公司一開始沒有跟進調降宣告利率，最近也陸續開始調整民眾喜愛的「利變型保單」宣告利率，包括新台幣、美元、人民幣及澳幣等外幣商品皆有調整，至少有113張保單受到影響，未來保戶領到的增值回饋分享金跟著縮水，市場也準備引爆「利變保單停售潮」。

金管會保險局說明，所謂「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要的成本及費用後來訂定，但宣告利率並非保單全期固定或保證，保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率；該利率的適用期間會依商品設計有所不同，常見為1個月或1年。

隨著美國聯準會（Fed）降息，金管會也緊盯台灣保險公司的宣告利率是否亂喊價，因此利變型保單宣告利率持續下滑。根據富邦人壽公告11月調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有64張進行調整，包括現售30張、停售34張，調整幅度約在6至15bp（基本點）區間，宣告利率降至2.15%。

富邦美元利變保單也有31張進行調整，包括現售20張、停售11張，調降幅度較小，也有10個bp，宣告利率則來到3.15%；人民幣利變保單則調整2張，包括現售1張、停售1張，調降10bp，宣告利率降至3%。

至於澳幣利變保單13張，包括現售7張、停售6張，11月宣告利率調降30bp，宣告利率降至2.7%；整體而言，富邦人壽11月共有110張保單調整宣告利率，這也是富邦人壽第五度調降宣告利率。

台灣人壽也公告調降，11月調降3張新台幣利變保單，其中，「台灣人壽金利High利率變動型年金保險」宣告利率，從2.4%降至2.35%；「台灣人壽e富保利率變動型年金保險」則由2.57%降至2.52%。另有一張停售的「台灣人壽e加利利率變動型年金保險」，宣告利率也由2.45%降至2.4%。

富邦人壽、台灣人壽在11月調整宣告利率，其他如國泰人壽、新光人壽、中國人壽、元大人壽等壽險公司則尚未公布調整宣告利率的計畫。

保險局官員表示，宣告利率調整與否，和企業投報率有關，壽險公司要考量費用和經營成本等，「不能說賺多少就全部給」，因此要回歸商品設計和資金運用的結果。

事實上，保險局官員也說，過去在監理上發現市場宣告利率過高的情況，當時也有要求壽險業不得「因市場競爭而給太多的承諾」，必須以健全經營為主，考慮平穩機制，隨後保險業者也陸續考慮調降。

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