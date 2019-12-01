兩岸馬戲親子文化節啟動　現場簽約台青、台灣魔術師

▲文化節現場。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／廈門報導

「海峽兩岸馬戲親子文化節」啟動儀式昨（11月30日）在廈門靈玲國際馬戲城舉行。活動現場，該馬戲城與廈門北站台灣青年雙創基地達成戰略合作夥伴關係，並與台灣魔術師李冠志、台青黃偉倫等進行簽約。

昨日的馬戲親子文化節啟動儀式上舉行了兩岸親子研學體驗營活動，首次招募上百對兩岸親子家庭，共同進行為期3天2夜的研學旅行。活動現場，廈門靈玲國際馬戲城也與廈門北站台灣青年雙創基地達成戰略合作夥伴關係，並與台灣魔術師李冠志、台青黃偉倫等進行簽約。

廈門市集美區委常委、統戰部部長范啓德表示，閩台同根同源、同文同種，海峽兩岸的文化交流將拉近兩岸同胞的距離，增進彼此的相互瞭解。

廈門靈玲國際馬戲城總經理黃肖珠表示，這次親子文化節是新的起點，未來將繼續貫徹落實各項惠台政策，圍繞快樂學、快樂玩、快樂創造，為兩岸親子家庭互動交流繼續搭建平台，為兩岸魔術雜技藝術融合發展提供機會，努力走出一條最民間、最具活力、最受歡迎、最可持續的親子互動交流路線。

▲本次文化節還舉辦了兩岸馬戲(魔術)文化交流研討會。（圖／中新社）

廈門靈玲國際馬戲城已連續3年承辦海峽兩岸特色廟會，累計接待兩岸遊客共計17萬人次，如今已成為台胞來廈門的新目的地和台灣青年就業創業的新平台。據統計，2018年以來共接待台灣遊客近10萬人次；每年寒暑假都有將近200名台灣大學生前來這裡實習，19家台灣公司已落戶這裡的靈動青春·台灣青年創業基地。