國際身心障礙者日園遊會溫馨登場　為身障朋友營造友善環境

▲國際身心障礙者日園遊會溫馨登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為響應國際身心障礙者日，30日辦理表揚活動及公益園遊會，並邀請縣內身障人士、社福團體、學校特教班、社會各界共襄盛舉。副縣長張志明呼籲喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立友善無障礙的社會。今年以「CRPD5周年-看見多元、幸福共好」為主題，期盼讓民眾瞭解及尊重身心障礙者的個別差異，齊聲響應消除對身心障礙者的一切歧視，讓社會更友善美好。

現場與會者共同宣讀國際身心障礙者權利公約(CRPD)8大原則外，活動現場也頒發表揚傑出身心障礙者、推行身障福利有功人員、友善空間服務身障者績優單位、績優超額進用身心障礙者、身障福利團體評鑑甲等以上等54處公私立單位或個人獎項，安排身心障礙者才藝表演、輔具體驗、公益義剪、身障社福團體成果展、政令宣導及70個公益性設攤義賣及宣導，各個身心障礙團體拿出看家本領，彰顯身心障礙者的多元才華和專業。



社會處指出，今年為國際身心障礙者權利公約(CRPD)公布實施第5年，台東縣政府積極響應CRPD價值與精神，近年推動包含全國首創身心障礙輔具代償墊付機制、跨域合作的輔具暨生活重建中心、智慧復康巴士派車系統(APP)、通用計程車資源連絡網、身心障礙者友善空間、身心障礙者到宅評估及身心障礙手冊換證服務等。為降低身心障礙者因居住機構沉重的經濟負擔，提供自費型住宿式服務機構使用者最高6萬元補助外，並提升縣內身心障礙機構照顧服務量能，增加補助照顧服務人力，108年至109年陸續向中央提報計畫，並獲得300萬餘元補助；另外，針對既有的智慧復康巴士派車系統進行第2期優化，新增包車旅遊服務項目、使用介面優化及資訊透明公開，藉此提升身心障礙者社會參與的廣度，積極實現CRPD精神。