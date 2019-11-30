　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

可樂當水喝「每天灌5公升」　23歲妹「急瘦20公斤」...醫師一看：慘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲可樂,碳酸飲料。（圖／達志影像／美聯社）

▲可樂是許多人愛喝的飲料。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

很多人喜歡喝碳酸飲料，帶著氣泡喝下去感受刺激的口感。廣東一名23歲女子每天要喝下10瓶250ml的可樂，之後再進行催吐，因此瘦了40斤（約20公斤）。醫生檢查後發現，她的身體出現許多危急值，在經過調養與心理輔導後，才終於恢復健康。

根據《楊子晚報》報導，廣東醫科大學順德婦女兒童醫院（順德區婦幼保健院）心理營養科主任梁燁介紹，日前收治了一名罹患「嗜可樂」的病患小薇（化名），她到醫院診斷時，因長期大量進食後嘔吐，因此骨瘦如柴，檢查後發現是「神經性貪食症」。

▲23歲女生每天狂灌可樂，體重降了20公斤。（圖／翻攝楊子晚報）

▲23歲女生每天狂灌可樂，體重降了20公斤。（圖／翻攝楊子晚報）

原來小薇1年前開始，因為與媽媽發生矛盾，每天喝下10瓶250ml可樂來解壓，喝完之後再把飲料全部吐出來，這樣的情形每天會發生4、5次。從此之後，她每天把碳酸飲料當水喝，每次都喝到胃脹到受不了才停下。

就算知道這樣暴食對身體不好，但小薇無法控制自己，仍然持續喝可樂，而且越喝越多，每天會喝5公升以上的碳酸飲料。經過這樣的暴食催吐之後，體重下降了20公斤，但身體檢查結果出現多處危急值，特別是鉀的含量非常低。低鉀是神經性貪食症較為嚴重的一種併發症，可引起軟弱無力，心律失常及腎功能損害。

考慮到小薇身體的危急情況，梁燁立即安排了營養師陳綺虹全程陪伴其後續治療。在小薇的身體情況好轉之後，也接受了個人心理治療，與媽媽一起的家庭心理治療，終於展露了久違的笑容，健康地出院。

▲23歲女生每天狂灌可樂，體重降了20公斤。（圖／翻攝楊子晚報）

▲小薇順利出院回家。（圖／翻攝楊子晚報）

ET快訊
壽司店水龍頭洗手　他一按秒變「紅腫豬手」：我恨你們一輩子
網不懂「OK超商怎活到現在？」　內行神解..還激推隱藏好康
高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號　高爸親選最美墓園原因曝光
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視記者孔琳琳「襲擊罪」成立！中國駐英使館對判決震驚、憤怒

可樂當水喝「每天灌5公升」　23歲妹「急瘦20公斤」...醫師一看：慘了

13歲資優生發文「幫我報警」...吞100顆藥昏迷　爸得知真相崩潰：好後悔

中年男誤吞2公分魚刺...胸痛就醫「驗出癌症」　醫曝10%活命率：他救了自己

64歲男與小15歲女友鬧翻！竟把對方裸照全公開…她成「網路謎片主角」氣炸

李孟居涉「境外刺探」被捕！　陸委會未收到限制人身自由通報

華聞快遞／廈門成「海歸」創業熱門城市：優惠政策、投資環境成焦點

影／色誘7老實男再劫殺！「美魔女」勞榮枝落網　男友與員警槍戰畫面曝光

13歲男踩空墜下2樓...4米鋼筋「從鎖骨刺穿下體」　心臟一縮躲死劫

快訊／李孟居罪名曝光！涉「非法提供國家秘密罪」被深圳國安局逮捕

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

央視記者孔琳琳「襲擊罪」成立！中國駐英使館對判決震驚、憤怒

可樂當水喝「每天灌5公升」　23歲妹「急瘦20公斤」...醫師一看：慘了

13歲資優生發文「幫我報警」...吞100顆藥昏迷　爸得知真相崩潰：好後悔

中年男誤吞2公分魚刺...胸痛就醫「驗出癌症」　醫曝10%活命率：他救了自己

64歲男與小15歲女友鬧翻！竟把對方裸照全公開…她成「網路謎片主角」氣炸

李孟居涉「境外刺探」被捕！　陸委會未收到限制人身自由通報

華聞快遞／廈門成「海歸」創業熱門城市：優惠政策、投資環境成焦點

影／色誘7老實男再劫殺！「美魔女」勞榮枝落網　男友與員警槍戰畫面曝光

13歲男踩空墜下2樓...4米鋼筋「從鎖骨刺穿下體」　心臟一縮躲死劫

快訊／李孟居罪名曝光！涉「非法提供國家秘密罪」被深圳國安局逮捕

抽油煙機失效！她拆開驚見「神秘樹枝」粉塵狂掉　網：我家也是

素食夜市結合粉絲見面會　25攤素食夜市現人潮

UBA／經教練大罵、球迷粉專批評　健行找回水準退國體

轟-6K飛行員回憶繞台任務　遭2架不明戰機掛彈攔截

史凱格斯嗑藥致死　大聯盟鴉片藥物濫用該懲還該開放？

把握契約審閱權期！買房簽約注意「這幾點」　消保官：小心2次施工同意書

陳亞蘭日拼16小時頭暈「險從2層樓摔下」　嘆高以翔猝逝讓人傷心

年初持球棒家暴　亞馬遜墨西哥前執行長涉「買兇殺妻」

近3成孩童每天喝含糖飲！營養師揭「背後隱憂」：想長高就快戒

60歲芭比靠IG維持時尚熱度　聯名LeSportsac手袋秀百變造型　

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

大陸熱門新聞

女兒遭霸凌…爸怒衝學校捅死9歲同學　一審判死

7條命　色誘殺人魔女在廈門落網

先有雞還是先有蛋？找到答案了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

男遭鋼筋刺穿全身...心臟一縮躲死劫

媽住院被3醫生打死　醫院冷回兒暴怒

豬價飆漲！24歲正妹豬農單身　父開300頭豬作陪嫁

鳴沙山藏百支手機...連iPhone都有！

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

中年伯撞人被攔下！氣炸開罵「下秒去世」

李孟居罪名曝光　被深圳國安局逮捕！

杭州直擊／現場不時傳哭聲　高以翔粉絲輪班守候

更多熱門

相關新聞

CBA／胡瓏貿出場時間創賽季新高

CBA／胡瓏貿出場時間創賽季新高

福建在29日作客挑戰廣東，雖然有著超級內線王哲林坐鎮，但福建依舊慘遭碾壓，終場以121比151落敗；同時151分也創下了廣東隊史得分紀錄。本戰胡瓏貿出戰31分鐘，是賽季新高，但他沒有太多出手機會，僅拿下5分。

小紅書減肥法，運動３步驟加食譜

小紅書減肥法，運動３步驟加食譜

女店員被騷擾怒扔剪刀　正中太陽穴

女店員被騷擾怒扔剪刀　正中太陽穴

電梯超載胖老公急退出　住戶「輕蔑模仿」超傷

電梯超載胖老公急退出　住戶「輕蔑模仿」超傷

關鍵字：

可樂碳酸飲料廣東催吐減肥

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

嬤走不動汪胖成球　鄰居幫遛助減肥

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面