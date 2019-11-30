可樂當水喝「每天灌5公升」　23歲妹「急瘦20公斤」...醫師一看：慘了

▲可樂是許多人愛喝的飲料。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

很多人喜歡喝碳酸飲料，帶著氣泡喝下去感受刺激的口感。廣東一名23歲女子每天要喝下10瓶250ml的可樂，之後再進行催吐，因此瘦了40斤（約20公斤）。醫生檢查後發現，她的身體出現許多危急值，在經過調養與心理輔導後，才終於恢復健康。

根據《楊子晚報》報導，廣東醫科大學順德婦女兒童醫院（順德區婦幼保健院）心理營養科主任梁燁介紹，日前收治了一名罹患「嗜可樂」的病患小薇（化名），她到醫院診斷時，因長期大量進食後嘔吐，因此骨瘦如柴，檢查後發現是「神經性貪食症」。

▲23歲女生每天狂灌可樂，體重降了20公斤。（圖／翻攝楊子晚報）

原來小薇1年前開始，因為與媽媽發生矛盾，每天喝下10瓶250ml可樂來解壓，喝完之後再把飲料全部吐出來，這樣的情形每天會發生4、5次。從此之後，她每天把碳酸飲料當水喝，每次都喝到胃脹到受不了才停下。

就算知道這樣暴食對身體不好，但小薇無法控制自己，仍然持續喝可樂，而且越喝越多，每天會喝5公升以上的碳酸飲料。經過這樣的暴食催吐之後，體重下降了20公斤，但身體檢查結果出現多處危急值，特別是鉀的含量非常低。低鉀是神經性貪食症較為嚴重的一種併發症，可引起軟弱無力，心律失常及腎功能損害。

考慮到小薇身體的危急情況，梁燁立即安排了營養師陳綺虹全程陪伴其後續治療。在小薇的身體情況好轉之後，也接受了個人心理治療，與媽媽一起的家庭心理治療，終於展露了久違的笑容，健康地出院。

▲小薇順利出院回家。（圖／翻攝楊子晚報）