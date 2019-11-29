陳致曉向林俊憲下戰帖　首問：你為何放任14萬噸毒爐渣遍台南？

▲台南市第五選區立委參選人陳致曉，11月29日上午至林俊憲競選總部發戰帖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第五選區立委參選人陳致曉，11月29日上午至林俊憲競選總部發戰帖，對於林俊憲擔任立委期間，是站在人民還是站在財團、前台南市長賴清德那邊，並說會提出多項公共議題來請教，並提出第1個問題：「你為何放任14萬噸毒爐渣遍台南？」。

陳致曉29日上午9時30分坐著宣傳車，由2位人員陪伴下至林俊憲競選總部，陳致曉說，行政、立法、司法三權獨立乃是民主制度之根本，因此，「關納民瘼，拯民於苦、監督惡政、革除惡法、對抗行政濫權」乃立委權責之核心。如此，才是人民的立委！

陳致曉指出，當賴清德在台南把施政重心放在協助土地開發商炒房炒地、強徵掠地、媒體包裝，卻荒廢民生市政，包庇環境汙染、破壞文史資產、放任勞權侵害，造成台南經濟衰退4％、流失年輕人6.7萬人時。林俊憲護衛賴清德惡政，罔顧市民權益。當民進黨在立法院惡修勞基法、限縮集會遊行法、把公投重新關到鳥籠、強闖錢沾留債子孫、拒修礦業法時。林俊憲站在權勢那一側，與人民為敵。

陳致曉說，林俊憲常上談話節目，但非為民權護衛，而是為賴清德及當權辯護。由林俊憲之所為與所不為、可知林俊憲有負人民立委職責。由其前言後語之矛盾、亦可知其虛偽不實。查其法案主張，甚至把政黨、派系、權貴、財團之利益置於人民之上。由此可知，林俊憲是幫派權貴的立委，而非人民的立委。

陳致曉說，選舉期間，正是檢驗政客最佳時刻。判斷政客是否適格，不能憑藉政客自詡「第一名的立委」。而需檢驗政客是否踐行「關納民瘼，拯民於苦、監督惡政、革除惡法、對抗行政濫權」等立委權責。評判政客是否誠信，亦非聽其「台灣要贏、愛台灣、顧台灣」等空洞口號。而需檢驗政客實際言行是否符合他對選民所宣示的價值、提出之政見、競選之承諾。

陳致曉說，他會提出一系列攸關市民權益的重大議題來請教林俊憲委員。盼請林俊憲委員據實回答，以示其立委之職不忝市民託付，以證其非幫派權貴的立委！陳致曉提出第一個問題：「你為何放任14萬噸毒爐渣遍台南？」。

陳致曉說，全國最大焚化爐渣底處理公司「映誠」販售高度摻合「未事前處理」的焚化爐渣底的砂土給各工程公司。映誠在2016年遭起訴、判決的10個汙染案件中，案情最重的都集中在台南。包含「歸仁段及關廟段高鐵東側聯外道路工程、南市九份子重劃工程、南市九份子重劃區二期景觀工程及低碳生態家園工程、國道八號南科聯絡道路工程、台南市第106期國平自辦市地重劃區工程、台南市第122期學東自辦市地重劃工程、南台南站副都心第一期區段徵收工程（南工區）、台南路平專案工程」！

「焚化爐渣底」是各式爐渣中，具最高毒性。其富含強鹼、重金屬與世紀之毒戴奧辛。地下水及雨水又將使被汙染範圍擴大！市民不慎接觸後，將使孕婦生下畸形兒、幼兒發育不全、青少年不孕、提高致癌率、觸發老年癡呆症！賴清德作為醫師，非常清楚「焚化爐渣底」對市民健康的危害。但是，在知情之後，不但沒有要求承包商改善，竟然還「付錢驗收」這遍布台南的有毒工程！這些有毒的土至今仍在台南土地，擴大蔓延毒性、繼續毒害台南市民。

陳致曉說，市府稱「該案焚化底渣使用用途及使用地點均符合法令規定。」但是，法令所規定的是「焚化底渣再利用產品於『使用前』，若經『毒性特性溶出程序(TCLP)重金屬及戴奧辛』檢測無虞，可使用於道路」。若環保局在焚化爐渣底『使用前』即知情，自應阻止映誠汙染行為！若否，環保局官員與映誠勾結即應獲罪！事已致此，環保局如何於『使用前』檢驗焚化爐渣底，並確認其符使用規範？

陳致曉強調，爐渣肆虐台南公共工程，久矣！環保局若要有所作為，自應抽檢每個公共工程土石原料，以杜邪風。但是，台南市環保局不但不積極防弊，反而案前「積極地消極」，案後「積極地幫汙染找藉口」，還睜眼說瞎話地表示「符合法令規定」！有這種環保局，全台各污染廠商當然趨之若鶩地到台南進行汙染。這裡面，難道沒有官商勾結嗎！？

陳致曉說，林俊憲委員面對賴清德如此惡政。你站在賴清德那一邊，選擇噤聲、包庇！繼續讓有毒爐渣工程汙染台南土地、毒害市民！

環保局回應陳致曉先生提出「14萬噸毒爐渣遍台南」說明指出，有關爐渣一詞，正確的名稱應該是「爐碴」，一般指的是電弧爐煉鋼業煉造過程產生的固體事業廢棄物，而「焚化底渣」指的是各縣市垃圾焚化廠處理垃圾由爐床底部排出的底渣，兩者並不相同。

針對「焚化底渣」環保署公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，底渣必須先經毒性特性溶出試驗（TCLP）檢測重金屬及戴奧辛濃度，確認非屬有害事業廢棄物後方能進行再利用處理程序，而所產生焚化再生粒料應每500公噸至少檢測1次，符合「焚化再生粒料標準」即可使用於基地填築及路堤填築、道路級配粒料底層及基層、控制性低強度回填材料、低密度再生透水混凝土、瀝青混凝土、磚品及水泥生料等工程用途。

焚化再生粒料使用過程於行政院環境保護署「焚化底渣再利用網路申報系統」進行申報，申報項目包含載運日期、使用地點、使用數量、使用用途等相關資料。

有關陳致曉先生引述法院判決映誠公司提供焚化爐底渣再生粒料摻配工程材料之刑事詐欺取財案例，現階段為二審訴訟程序中，後續環保局將追回給付映誠公司之契約價金。

目前環保署及各縣市環保局皆積極推動焚化再生粒料應用於公共工程，透過品質檢測、使用申報、環保主管機關核發管制編號及清運聯單機制，強化流向追蹤管理，避免以往類似使用案例再次發生。

針對今早總部前的選舉騷擾，蔡英文、林俊憲聯合競選總部表示：不會回應個別候選人「刷存在感」的作秀活動。政治人物最核心的基礎，在於歷經長年的基層耕耘努力，才能得到市民、選民的認同與支持。