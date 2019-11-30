台中醉男「酒味噴出車窗」！見攔查一秒猛踩油門逃　勇警肉身攔3次險遭輾

記者趙蔡州／綜合報導

台中市警局一名員警29日上午執行巡邏勤務，發現一名蔡姓駕駛疑似開車未繫安全帶，攔查時更聞到車內傳出濃濃的酒氣，不料對方假意配合後趁隙踩油門逃逸，儘管他三度追上並攔截到蔡男車輛，但最後仍被對方擦撞車輛後逃逸成功，他擔心繼續追車會波及無辜路人，只能返回警局以車號追人、通知蔡男到案。

▲蔡男酒味噴出車窗，看見攔查猛踩油門逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，台中文正派出所羅姓員警29日上午執行巡邏，在公園路、柳川東路口發現蔡男開車沒有繫安全帶，行車路線更不斷左右蛇行相當危險，因此立刻上前敲車窗要求攔查，不料蔡男完全不理還加速離開現場，他刻開警示燈、鳴笛上前攔阻，但第2次對方仍不聽指令，繼續加速逃逸跑給他追。

▲由於蔡男2度拒絕配合攔檢，羅警拿出甩棍喝令對方配合。（圖／記者李忠憲翻攝）

蔡男最後逃到三民、福音路口再度被攔住，這次羅警拿出甩棍喝令他立刻下車配合攔檢，但他先是拉下車窗假意配合作業，下一秒卻突然倒車撞上路邊一輛小客車後逃逸。羅警由於聞到車內濃濃的酒味，擔心繼續追車會波及無辜路人，決定返回警局以車號追人、通知蔡男到案說明。

台中警察局第二分局事後表示，他們目前已經鎖定蔡男，將盡快通知對方到案，至於肇事逃逸的部分，已由交通分隊積極處理，另外蔡男違反《道路交通管理處罰條例》部分，未繫安全帶將處1500元、拒絕停車受檢逃逸部份，將開罰1萬至3萬元、吊扣駕照6月至1年。

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