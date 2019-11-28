川普簽署《香港法案》　陸委會呼籲北京與港府停止打壓

▲香港反送中示威引起國際關注 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／台北報導

美國總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（28日）指出，川普此舉表達對香港自由及民主的支持，並呼籲港府和北京尊重及妥善回應國際社會對香港民眾爭取民主的期待，切勿持續打壓、強壓管制，才能讓香港社會早日回復平靜與繁榮。

繼美國參眾兩院針對香港問題快速通過法案後，白宮以書面方式宣佈，總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》。大陸外交部則在第一時間回應，「美方此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。」

事實上，自香港爆發反送中示威以來，陸委會一直持續關注香港局勢並表態。下午例行記者會上，邱垂正也再次回應香港議題，除呼籲北京與港府儘速回應國際社會的期待，還點名北京當局實行的「一國兩制」。

他指出，中華民國政府堅持我方主權及維護自由民主的方式，台灣人民反對一國兩制的決心亦越發堅定；由於美中關係牽涉複雜，台灣政府會密切關注當前局勢發展，以及北京對台一切作為，並做好因應評估，持續觀察一國兩制在香港實施的狀況，定期彙整報告。