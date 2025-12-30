　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資虛幣買黃金「雙重賺」　狂撒627萬還要出金200萬才知被騙

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局刑大科偵隊近期偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案，被害人於社群網路平臺瀏覽點擊廣告貼文欲辦理借貸，嗣後詐欺集團假代書-小劉以話術慫恿誘騙被害人以不動產擔保借貸金錢200萬元，惟聲稱事後須收取40萬元之手續費-「固定資產留存費」，被害人因急需用錢便應允並且交付，而後驚覺有異，故向警方求助。縣警局獲報後立即成立專案小組，經員警調閱資料鎖定犯嫌，持搜索票及拘票前往執行逮捕犯嫌1人到案，搜索查扣新臺幣10萬元及手機1支等相關證物。

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）

另中埔分局偵破虛擬貨幣投資黃金案，被害人於通訊軟體IG認識歹徒，詐欺集團利用貴金屬近年來飆漲趨勢慫恿被害人購買虛擬貨幣投資黃金買賣以獲取高額利益，遂陸續向假幣商購買虛擬貨幣投資，總金額高達627萬元，而後欲出金時，歹徒稱須支付匯差200萬元才可出金，始驚覺遭詐，遂報警求助。本局見被害人仍與歹徒持續聯絡，即與歹徒相約於7-11門市面交詐騙款項，經員警於現場埋伏見車手正在向被害人收取70萬元詐騙款項，遂立即逮捕並查扣贓款70萬元、不法所得1470元、計程車乘車證明2張及工作手機1支等證物，上開二案均依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，並建請羈押。

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(30)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合本縣114年11月份詐欺情勢分析報告，彰顯本局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

在打擊詐欺犯罪部分，114年本局執行4波全國同步打擊詐欺行動專案及114年1至11月份查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集278團1547人，查扣不法利得總值2億5,654萬1,014元。

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）

攔阻詐欺件數部分，統計114年1-11月份則有157件、8,742萬1,924元，較113年同期增加18件、851萬8,980元。
在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年8至11月份詐欺案件受理數883件，財損金額新臺幣2億0,158萬7000元，與113年同期數據相比較，受理件數減少142件(-13.85％)、財損金額減少3億2,469萬6,000元(-61.69％)；另以行政區統計，朴子市(26件)、民雄鄉(25件)、水上鄉(25件)、中埔鄉(24件)、太保市(22件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計65件最多(占31.55%)、「假交友(投資詐財)」詐騙計30件次之(占14.56％)、「色情應召詐財」詐騙計20件再次之(占9.71％)，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額53.82％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

近期接獲民眾反映有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙，對此特別澄清、呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的徵才訊息，相關訊息均透過「2026台灣燈會官方網站」 統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單進行徵才。

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）


局長李權哲也提醒民眾，凡是標榜「名額限量」、「快速錄取」、「保證高薪」或無法提供主辦單位正式聯絡方式者，皆屬常見詐騙特徵，請民眾務必提高警戒。警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

近年地面師詐騙頻傳，多數案件涉及設定抵押或不動產過戶時重要文件、所有權狀等遭冒名申請，或所有權人因疏忽、受騙而在不知情下簽署具法律效力文件，凸顯房地產設定、產權過戶常因當事人對法律或流程陌生或機關程序審核存有漏洞。

嘉義三和派出所新辦公廳舍動土　預計116年完工

嘉義三和派出所新辦公廳舍動土　預計116年完工

「不讓房子長腳跑掉」　屏東執行分署偏鄉反詐

「不讓房子長腳跑掉」　屏東執行分署偏鄉反詐

代書出書涉抄襲　改作心得文逆轉起訴

代書出書涉抄襲　改作心得文逆轉起訴

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」案

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」案

關鍵字：

嘉義縣警局代書不動產詐騙

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面