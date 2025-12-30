投資虛幣買黃金「雙重賺」　狂撒627萬還要出金200萬才知被騙

▲▼ 嘉縣警偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局刑大科偵隊近期偵破不肖代書假藉不動產借貸詐財案，被害人於社群網路平臺瀏覽點擊廣告貼文欲辦理借貸，嗣後詐欺集團假代書-小劉以話術慫恿誘騙被害人以不動產擔保借貸金錢200萬元，惟聲稱事後須收取40萬元之手續費-「固定資產留存費」，被害人因急需用錢便應允並且交付，而後驚覺有異，故向警方求助。縣警局獲報後立即成立專案小組，經員警調閱資料鎖定犯嫌，持搜索票及拘票前往執行逮捕犯嫌1人到案，搜索查扣新臺幣10萬元及手機1支等相關證物。

另中埔分局偵破虛擬貨幣投資黃金案，被害人於通訊軟體IG認識歹徒，詐欺集團利用貴金屬近年來飆漲趨勢慫恿被害人購買虛擬貨幣投資黃金買賣以獲取高額利益，遂陸續向假幣商購買虛擬貨幣投資，總金額高達627萬元，而後欲出金時，歹徒稱須支付匯差200萬元才可出金，始驚覺遭詐，遂報警求助。本局見被害人仍與歹徒持續聯絡，即與歹徒相約於7-11門市面交詐騙款項，經員警於現場埋伏見車手正在向被害人收取70萬元詐騙款項，遂立即逮捕並查扣贓款70萬元、不法所得1470元、計程車乘車證明2張及工作手機1支等證物，上開二案均依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，並建請羈押。

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(30)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合本縣114年11月份詐欺情勢分析報告，彰顯本局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

在打擊詐欺犯罪部分，114年本局執行4波全國同步打擊詐欺行動專案及114年1至11月份查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集278團1547人，查扣不法利得總值2億5,654萬1,014元。

攔阻詐欺件數部分，統計114年1-11月份則有157件、8,742萬1,924元，較113年同期增加18件、851萬8,980元。

在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年8至11月份詐欺案件受理數883件，財損金額新臺幣2億0,158萬7000元，與113年同期數據相比較，受理件數減少142件(-13.85％)、財損金額減少3億2,469萬6,000元(-61.69％)；另以行政區統計，朴子市(26件)、民雄鄉(25件)、水上鄉(25件)、中埔鄉(24件)、太保市(22件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計65件最多(占31.55%)、「假交友(投資詐財)」詐騙計30件次之(占14.56％)、「色情應召詐財」詐騙計20件再次之(占9.71％)，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額53.82％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

近期接獲民眾反映有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙，對此特別澄清、呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的徵才訊息，相關訊息均透過「2026台灣燈會官方網站」 統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單進行徵才。



局長李權哲也提醒民眾，凡是標榜「名額限量」、「快速錄取」、「保證高薪」或無法提供主辦單位正式聯絡方式者，皆屬常見詐騙特徵，請民眾務必提高警戒。警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！