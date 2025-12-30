前北市議員特助淪車手！被害人泰達幣秒消失　警扣150萬現金

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區27日發生一起虛擬貨幣交易詐騙案，涉案的詐騙幣商竟是曾任台北市議員特助、2022年參選新北市深坑區里長的30歲許姓男子，如今卻淪為詐騙集團車手。許男日前在與買家進行泰達幣（USDT）交易時，疑似透過技術手段使被害人冷錢包內的貨幣瞬間消失，警方獲報後介入調查，當場查扣150萬元現金並將許男依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

▼三重警方到場時，假幣商許男向員警解釋泰達幣交易過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日晚間8時許，46歲的黃姓女子委託35歲的游姓友人，代為前往三重區自強路一段與幣商賣家許男進行價值150萬元的泰達幣（USDT）交易。雙方在點交過程中，遠端監看冷錢包的黃女赫然發現，剛入帳的泰達幣竟無端「秒消失」，懷疑遭到詐騙，隨即緊急通知現場的游男「中止交易」。雙方因此爆發激烈口角與糾紛。

三重分局員警趕抵現場後，將2人帶回派出所釐清案情。經深入檢視2人手機對話紀錄，發現前來賣幣的許男是詐騙集團的取款車手，隨即依法查扣交易的150萬元現鈔及許男手機，訊後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

經進一步清查身分，發現許智超先後擔任過台北市議員鍾沛君、王閔生的特助，更曾在2022年投身新北市深坑區阿柔里里長選舉，當時僅以16票之差遺憾落選。沒想到如今卻誤入歧途，淪為詐騙集團的取款車手。

▼許男曾在2022年參選里長，曾任2名議員特助 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）