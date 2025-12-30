　
社會 社會焦點 保障人權

前北市議員特助淪車手！被害人泰達幣秒消失　警扣150萬現金

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區27日發生一起虛擬貨幣交易詐騙案，涉案的詐騙幣商竟是曾任台北市議員特助、2022年參選新北市深坑區里長的30歲許姓男子，如今卻淪為詐騙集團車手。許男日前在與買家進行泰達幣（USDT）交易時，疑似透過技術手段使被害人冷錢包內的貨幣瞬間消失，警方獲報後介入調查，當場查扣150萬元現金並將許男依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

▼三重警方到場時，假幣商許男向員警解釋泰達幣交易過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方到場時，假幣商許智超向員警解釋泰達幣交易過程，許智超曾在2022年參選里長，曾任2名議員特助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日晚間8時許，46歲的黃姓女子委託35歲的游姓友人，代為前往三重區自強路一段與幣商賣家許男進行價值150萬元的泰達幣（USDT）交易。雙方在點交過程中，遠端監看冷錢包的黃女赫然發現，剛入帳的泰達幣竟無端「秒消失」，懷疑遭到詐騙，隨即緊急通知現場的游男「中止交易」。雙方因此爆發激烈口角與糾紛。

三重分局員警趕抵現場後，將2人帶回派出所釐清案情。經深入檢視2人手機對話紀錄，發現前來賣幣的許男是詐騙集團的取款車手，隨即依法查扣交易的150萬元現鈔及許男手機，訊後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

經進一步清查身分，發現許智超先後擔任過台北市議員鍾沛君、王閔生的特助，更曾在2022年投身新北市深坑區阿柔里里長選舉，當時僅以16票之差遺憾落選。沒想到如今卻誤入歧途，淪為詐騙集團的取款車手。

▼許男曾在2022年參選里長，曾任2名議員特助 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼三重警方到場時，假幣商許智超向員警解釋泰達幣交易過程，許智超曾在2022年參選里長，曾任2名議員特助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

網婆匯款示愛　他帳戶多百萬挨告無罪

網婆匯款示愛　他帳戶多百萬挨告無罪

男子阿哲（化名）被指控，在2023年12月間將自己名下的3個金融帳戶交給詐騙集團使用，導致16名受害者被騙錢，共計損失131萬餘元。不過，彰化地院法官表示，經查核阿哲與網婆陳姓女子的對話紀錄，發現他是遭到陳女等人的話術引導，才會將提款卡交出，他主觀上是否有幫助詐團的意思，顯然存在合理懷疑，最終因證據不足，裁定他無罪。

女看護偽簽羅一鈞裝熟　詐癌患家屬可喬病床

女看護偽簽羅一鈞裝熟　詐癌患家屬可喬病床

嬤「不上網」仍淪詐團人頭戶　獲無罪

嬤「不上網」仍淪詐團人頭戶　獲無罪

38元換iPhone17　他見存款歸零超後悔

38元換iPhone17　他見存款歸零超後悔

台東警、銀聯手阻詐　守住逾300萬元民眾積蓄

台東警、銀聯手阻詐　守住逾300萬元民眾積蓄

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

