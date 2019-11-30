施工方式分歧爆衝突！台中工人打群架「木棒狂砸」　4人送醫

▲有4名工人事後被送往中港澄清醫院治療。（圖／翻攝自臉書／黑色豪門企業）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市西屯區福星北路一處工地28發生工人打群架事件，事後影片被民眾分享在「黑色豪門企業」引發網友熱烈討論。台中市西屯派出所知情後主動介入展開調查，確認是工人之間因為作業上的歧見而大打出手，他們主前已經將動手的5名工人逮捕，訊後依違反社會秩序維護法移送法辦。

臉書粉絲團「黑色豪門企業」29日上傳了工人打架的影片，畫面中可以看見一群工人因為口角衝突，隨手拿了放在一旁的木棒、塑膠棍不停揮打，還有人舉起三角錐大喊「你給我過來啊」等，周圍則有許多頭戴安全帽的工人在不停勸架，但情緒失控的工人仍堅持繼續打人。

▲台中工人因為施工方式意見分歧，結果就在工地爆發肢體衝突。（圖／翻攝自臉書／黑色豪門企業）

台中警察局第六分局西屯派出所知情後立即展開調查，發現衝突地點位在西屯區福星北路一處工地，負責水泥工程的卓姓工人等4人與負責板模的朱姓工人等5人在作業上有歧見，雙方一言不合爆發激烈口角，朱姓工人一方就持現場物品毆打卓姓工人一方。

警方表示，卓男等4人事後被送往中港澄清醫院救護、均無生命危險，4人到案說明後暫時保法律追訴權，而朱男等5人訊後則被依違反社會秩序維護法移送法辦。