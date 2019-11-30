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必須靈肉合一！「色」就是他最重要的DNA組成！12星座藏不住的色慾解析

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▲▼12星座色慾。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲12星座人人有色慾，但是展現的方式很不一樣。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

星座學永遠不退流行，尤其感情分析，更是世間男男女女最愛討論的話題，星座分析能一直在話題熱度上，一定有它的道理。色字頭上一把刀，有人色得很明顯、也有人色得很隱晦，12星座中誰頭上的刀最難隱藏？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友心中12星座的「色相」，到底誰是色在心裡、誰又是直接表現出來。

第十二名：摩羯座

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摩羯寶寶一直以來給人的形象就是保守務實，悶騷程度數一數二，總是讓人猜不透，其實摩羯是「等你上勾」型，他們自己不動，就等別人動，等你主動就是你「自投羅網」啦。不過網友們也分享，摩羯男並不像表面上那麼單純，關起房門之後，色色的事只讓你知道。

▲▼12星座色慾。（圖／翻攝自PIXABAY）

第十一名：天秤座

被稱為帥哥美女製造機的天秤，表面上正直大器、斯文紳士，但完全是外貌協會的忠實信徒，不帥不美可是不能激起他們的興趣，看到不錯的就可以曖昧一下，尤其天秤男更是漁場管理的高手。有些天秤男會覺得性與愛可以分開，許多妹子們就這樣被哄到手，天秤可真是「為色不欲人知」。

第十名：水瓶座

總是活在平行時空的瓶子們，腦袋裡稀奇古怪的想法很多，但偏偏就是對「色」沒什麼想法，但他們的研究精神一來，什麼事都得身體力行好好研究一下，如果哪天對性事感到好奇，當然會好好「做功課」啦。

第九名：雙子座

雙子座善變出名，感情上喜歡知性交流，不只要能談心、還要有內涵，對於床上的事看起來有點冷淡，並不走熱情主動的路線，但如果你觀察到雙子突然話特別多，那就是對你很有好感，話越多也代表想對你下手的慾望越多。

▲▼12星座色慾。（圖／翻攝自PIXABAY）

第八名：巨蟹座

戀家、顧家的乖乖牌巨蟹座，在外總是一副溫和樣貌，但對家庭相當依戀的他們，回家後可是相當呵護家庭與另一半，別因為蟹蟹溫和的外表就低估了他，小心反而會害自己招架不住。

第七名：雙魚座

「沒有愛會死」的雙魚，分分秒秒都在追求有人愛，單身如同地獄一般生不如死，有愛人之後就要把握能膩在一起的每一刻，濃郁到讓人窒息的愛意，當然也會有很多色色的想法囉。

第六名：牡羊座

火象星座的愛火就像烈焰，脾氣火爆的牡羊座，說到性事當然也走火辣風格，牡羊座一向直線思考，想要什麼就直接來，慾望一眼就能被看穿，不過他們的色可是區分得很清楚，除了自己愛的人之外，其他通通不放在眼裡。

▲▼12星座色慾。（圖／翻攝自PIXABAY）

第五名：射手座

射手就是熱情與活力的代名詞，體力永遠用不完，尤其熱愛運動、擅長調情，樂於表現出自己的愛意，不管什麼場合什麼時間，只要天雷勾動地火，隨時都可以來一下，「自由奔放」就是射手的中心思想。

第四名：獅子座

王者風範不容挑戰的獅子，不管在職場還是情場上都想稱霸，超愛面子的他們，怎麼可能放過「表現」的機會呢？獅子們認為性是基本需求，色色的事情當然也要握有主導權，做獅子的情人，最好乖乖學會「束手就擒」。

第三名：金牛座

總是給人古板印象的金牛，名次排在這麼前面其實並不意外，視財如命的他們，對性事也相當重視，剛開始還會掩飾一下，但久了之後就知道他們看到帥哥美女一定會停下腳步，內心可是一點也不「古板」。

第二名：處女座

史上最龜毛的處女座，根本就是披著羊皮的狼，外表有多壓抑，內心就有多狂野！平常一副「不知色為何物」的聖人模樣，其實都是裝出來的，內心可是好色得很，甚至還會被情慾蒙蔽雙眼，千萬別被他騙去。

▲▼12星座色慾。（圖／翻攝自PIXABAY）

第一名：天蠍座

好色第一名毫無疑問就是天蠍座，對愛情超專一、超寵另一半的蠍子是很多人心中又愛又怕的理想對象，他們的想法是「愛我就給我」，對他們來說性跟愛是絕對不可能分開的，蠍子們最嚮往靈肉合一的愛情，所以那種「蓋棉被純聊天」對他們來說絕對是天方夜譚！

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