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哪個星座最腹黑？大魔王毫無懸念　第4名耍心機只是因為「太愛面子」！

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▲▼12星座腹黑大魔王。（圖／翻攝自PEXELS）

▲12星座誰的心機最重？天蠍座以壓倒性的討論度登上寶座。（圖／翻攝自Pexels，下同）

記者張惠媛／綜合報導

一樣米養百樣人，但星座分成12種還是有它的道理在，雖然世上的人不可能只有12種個性，但每個星座的性格特質多少也有一些參考依據，且大方向通常差不了太遠，不然有「國師」之稱的星座專家唐綺陽，又怎會成為對星座議題熱衷的人的精神指標？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，要看看12星座中，網友心中公認的腹黑大魔王究竟是誰。

第12名：牡羊座

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脾氣火爆、橫衝直撞出名的牡羊座，雖然性格衝動，但是脾氣來得快去得也快，屬於行動派的牡羊座，雖然「有勇」、但往往「無謀」，常被感覺帶著走的牡羊，其實沒有什麼心思去思考「搞心機」這件事。

第11名：巨蟹座

溫和顧家的巨蟹，常給人順從乖巧的感覺，對於什麼場合該講什麼話很擅長，不過那多半只是出自於想保持和善、討好他人，巨蟹座對於攻心計沒有興趣，但也有例外的時候，如果傷害到他的家人，巨蟹可是會翻臉不認人。

第10名：摩羯座

沈穩的魔羯，心地絕對是善良的，做起事情來認真有條理，有時候難免讓人感覺死板，但是他們相當深思熟慮，應對進退都拿捏得宜，且相當慎重，如此「自律」的摩羯，要求自己都來不及了，哪來的閒功夫去算計別人？

第9名：射手座

熱愛自由、保有童心的射手座常讓人感覺很輕浮、不穩重，但射手們相當聰明，屌兒啷噹的模樣會讓人對他們放低戒心，但射手座的人相當聰明，常在心裡計畫東、計畫西，不知道準備什麼時候動手。

第8名：獅子座

自帶王者風範的獅子座，如果有人需要他，絕對在所不辭，但別忘記，獅子也有相當固執的一面，眼裡容不下一粒沙，要是有人敢跟他槓上，要他以暴制暴，也是很有可能的。

第7名：水瓶座

被譽為「火星人」的水瓶座，古靈精怪的性格讓人猜不透，整體來說水瓶座並沒有什麼壞心眼，如果有，那也可能是為了換取某種目的，或是為了逃離某件事情。

▲▼12星座腹黑大魔王。（圖／翻攝自PEXELS）

第6名：雙魚座

全身充滿粉紅色泡泡的雙魚座，總是給人一種單純無害的感覺，但柔和的雙魚座其實「表裡不一」，如果他被欺負的話會默默放在心裡，等待時機成熟之後來個大反擊，跌破眾人眼鏡。

第5名：天秤座

愛好和平的天秤座一生都在追求「公平」，這樣的性格怎麼會跟「心機」扯上關係呢？有時候為了追求公平正義，難免得要細細衡量，為了不破壞公平，秤子們常會用點心計好好運籌帷幄一番。

第4名：處女座

12星座中「毛最多」的非處女座莫屬，天生的完美主義者，做事小心謹慎，就怕稍有差錯，苦心經營的形象就會毀於一旦，處女座就算耍心機，也不太會陷害別人，而是為了掩飾自己的不安及缺失。

第3名：金牛座

務實的金牛座，做事認真負責、注重原則，雖然腳踏實地過日子，但是小心機跟小手段還是有的，他們每一步都走得很謹慎，表現出沒有在想這些的樣子，骨子裡可是時刻都在精打細算。

第2名：雙子座

舌粲蓮花的雙子座在人際應對上如魚得水，反應靈活的他們口才極佳，說點謊話當然也是易如反掌，狡猾的他們雖然很能應付謊言帶來的後果，但是時間一久，還是會露出破綻的。

▲▼12星座腹黑大魔王。（圖／翻攝自PEXELS）

第1名：天蠍座

獲得網友們壓倒性的討論數，毫無懸念的心機王就是天蠍座！善於觀察、直覺敏銳，一臉高冷不可侵犯的樣子，常被認為特愛記仇、事事走心，且「蠍子報仇十年不晚」，他們記憶力極佳、黑白分明，並能冷靜沈著以對，只要小心不要惹到他們，別在他們面前耍手段，還是能夠跟蠍子好好相處的。

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