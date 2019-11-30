實現地地戰術彈道導彈可實戰　東風-17女總設計師當選中科院院士

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相。（圖／翻攝央視）

軍武中心／綜合報導

中國科學院近日公布2019年共增選產生院士64名，同時增選產生來自12個國家的外籍院士20名，其中最備受矚目無疑是東風-17女總設計師祝學軍。東風-17在今年大陸「十一閱兵」首度亮相，該型導彈在飛行過程中，能夠轉換攻擊目標，同時類似於「水漂式」的特殊彈道飛行能力，讓大陸軍事專家聲稱「目前沒有哪個國家可以攔截」。

中科院2019年院士增選工作是於今年1月1日啟動，經過推薦、通信評審、公示、會議評審以及全體院士終選投票等程序，增選出數學物理學部11人、化學部10人、生命科學和醫學學部10人、地學部11人、信息技術科學部7人以及技術科學部15人，而新當選院士中女性占6名。

資料顯示，祝學軍於1962年12月出生，為中國全國政協委員，一院戰術武器系列總設計師、型號總設計師。過去她曾是《央視》2017年度科技創新人物候選人，根據《央視網》2018年1月的報導指出，祝學軍是中國導彈技術領域專家，一直從事地地戰術彈道導彈技術研究。

▼東風-17總設計師祝學軍。（圖／翻攝自大陸網站）

事實上，祝學軍在導彈總體設計理論方法和工程研究等方面取得多項重大開創性成果，包含建立助推滑翔戰術導彈設計理論方法體系，同時也先後擔任中國三代、七型地地戰術導彈武器系統總設計師，主持研製5個新型導彈武器。陸媒形容，「她實現了中國地地戰術彈道導彈從威懾到實戰、從火力打擊到偵打一體、從傳統彈道式飛行到助推滑翔式機動飛行的重大技術跨越。」

當然祝學軍最備受矚目的經歷，無疑是擔任在「十一閱兵」高調亮相的東風-17導彈總設計師。據了解，該型導彈射程預估為1800-2500公里，這一距離已覆蓋第一島鏈至第二島鏈之間的大部分海域。同時東風-17採用先進的高超音速滑翔器設計後，不僅具有彈道導彈原先就攔截難度大的高超音速飛行特點，同時還能夠在大氣層及其邊緣滑翔飛行，依靠空氣動力達到複雜化、多樣化的效果，進而讓反導系統無法準確實施攔截。

中國航天科工集團內部消息人士曾透露，東風-17高超音速導彈具備投放常規武器與核武能力，目前中國航天科工集團下屬的兩個分支機構正在全力開發這些高科技技術。

▼東風-17能在飛行中轉換目標而難以攔截。（圖／翻攝央視）