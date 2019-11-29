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導彈塗肥皂液「做體檢」？　規定目視5分鐘讓火箭軍猛流淚

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▲▼東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自CCTV）

▲東風-5B洲際導彈。（圖／翻攝自CCTV）

記者楊庭蒝／綜合報導

央視網軍事頻道近日發布一支影片，內容在描述解放軍的火箭軍「東風快遞」發射導彈流程，為了要確保過程順利不會出錯，必須經過一項項繁複的檢查步驟，確保不會出差錯。其中影片提及，在多項的檢查步驟裡，又以「中性肥皂液檢查法」最為困難。

「東風快遞」是解放軍的火箭軍在今年2月所創立的官方微博名稱，以「東風快遞，使命必達」為口號，證實大陸網友認為是火箭軍的專稱。

▲東風-41型洲際戰略核導彈。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍在十一國慶展示東風-41型洲際戰略核導彈。（圖／記者任以芳攝）

在影片裡火箭軍東風第一旅技術營班長焦鵬介紹到，發射導彈的流程分為四個步驟：

第一步，必須幫導彈做「體檢」，確保導彈本身沒有任何的受損或是裂痕。在數種檢查法當中，最為困難的就是「中性肥皂液檢查法」，要在導彈的表面塗上中性肥皂液，檢查表面是否有破損，並規定要對檢查部位目視5分鐘。焦鵬表示，許多導彈兵檢查到後來會一直掉眼淚，「生怕一眨眼，就錯過一個故障現象。」

第二步，在做完「體檢」之後，導彈兵會將導彈通電提供所需電力，並檢查是否有其他問題出現，如果遇到故障，再馬上進行後續處理。

第三步，當所有事前檢查完成後，導彈兵就會將導彈送入發射陣地，準備發射。

第四部，點火號手要精準掌握發射時機，如果遇到天候狀況或是允許導彈發射的時間突然縮短，就必須分秒不差，以完成任務。

在影片發布後有不少大陸網友留言，「專寄危險包裹的快遞」、「一彈定乾坤」、「這快遞有點燙手」。

平時檢查瓦斯洩氣的手法與中性肥皂液檢查法相似，把肥皂水塗抹在瓦斯鋼瓶閥上，如果會冒出泡泡就是瓦斯外洩，這是因為肥皂水表層有特定的表面張力，導致表層像是一層有彈性的薄膜，如果有氣體要從表層下洩出，就會產生氣泡。
 

▼火箭軍將導彈發射流程公開。（圖／翻攝自微博／包河清韵）

▲火箭軍將導彈發射流程公開。（圖／翻攝自微博／包河清韵）

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