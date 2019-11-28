海巡首艘「100噸」巡防艇下水　台船2艘「500噸級」海研船完工

▲海巡署100噸級巡防艇。（圖／取海巡署）



記者林彥臣／綜合報導

維護海洋安全與海洋科學研究，攸關台灣的國家安全，海巡署首艘100噸級巡防艇27日下水，另外還有2艘500噸級的海研船在26日已經，同時完工命名，並且還有一艘1000噸級的海研船還在建造當中。

海巡署艦隊分署謝慶欽分署長與台灣國際造船股份有限公司唐榮貴廠長等人，假臺船基隆廠主持「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」之第1艘巡防艇下水典禮，藉由「擲瓶禮」儀式，預祝各項工作均順利圓滿完成。

海巡署15艘100噸巡防艇採購計畫原為「100噸級巡防艇28艘之採購案」， 106年11月26日因慶富公司無法順利履約遭解除契約，未交船之15艘巡防艇經行政院核定修正計畫，後續經最有利標評選，改由臺船公司接續承作。

27日舉辦下水典禮之新造100噸級巡防艇編號為10068艇，預計將配置台東海巡隊，台船公司改採用優規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬以上，藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，可提高航行穩度與適航性。

艦隊分署表示，本日舉行下水典禮的10068艇預計於明(109)年4月完成驗收交船；另「籌建海巡艦艇發展計畫」6種船型的建造進度均正常甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算完工交船，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

▲台船完成500噸海研船。（圖／翻攝自台船）



科技部因應國內海研船一、二、三號之汰舊換新計畫，委託台船公司設計、建造兩型海洋研究船:500噸級及1000噸級。500噸級海研船共建造兩船，於11月25日同時完工命名；1000噸級一艘尚在基隆廠建造中。

台船指出，這是首度設計建造海洋研究船，但台船公司以多年累積的研發成果與設計經驗，精進研究船的主要性能，並提升安全性及科研裝備探測能力，成功開發出符合規範及法規要求之新一代海洋研究船。

台船介紹，新造海研船具有多項特殊且新穎之功能，在甲板上設置有特殊的吊放回收系統LARS(Launch and Recovery System)，包括多功能用途起重機、船艉A架、吊架、深海絞機、CTD絞機、可攜式絞機等，以進行海底科學調查作業，包含地形及地層測繪、溫鹽深儀與錨碇儀器回收及施放、岩心採樣等探測項目。

另外還有360度環狀視野玻璃帷幕的駕駛艙設計，提供更完整視野與視角，方便船員操作船艉甲板機械，有極佳的視野，輕易駕馭整艘船舶能力。海洋探測儀器及研究設備甚多，聲納系統也是本型船的重點設備。

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