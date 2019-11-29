號召民調投蔡英文！韓國瑜狂酸：她那麼喜歡民調　我們就給她民調

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚間陪同立委候選人孫大千至士林慈諴宮參拜，上百名支持者冒著大雨在士林夜市夾道歡迎，韓國瑜也熱情的沿途擊掌，慈誠宮人潮更是滿到廣場外。韓國瑜致詞時不忘再次提醒支持者「民調投給蔡英文」，猛酸蔡英文「她那麼喜歡民調，我們就給她民調！」

▲韓國瑜輔選孫大千。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

造勢與會者還包括國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、前台北市議會議長吳碧珠、立委候選人汪志冰、市議員陳炳甫、張斯綱、台北市黨部主委黃呂錦茹、中常委江碩平與姚江臨、青工總會長林杏兒等人，共同到場參香禮佛。

韓國瑜參拜後，現場進行包粽贈禮儀式，民眾則沿途以擊掌方式替韓國瑜加油，廟前廣場甚至湧進約五百人，雖然一度下起大暴雨，但完全沒有澆熄支持者的熱情，見到韓國瑜本人興奮地高喊「總統好」、「韓國瑜我愛你」。

韓國瑜致詞時說，自己以前就讀東吳大學，士林夜市有點點滴滴、永遠難忘的回憶，今天來這裡拜媽祖，又有不同感受。他再度談到「抵制民調」，「今天早上我已經宣布，要所有接到民調的朋友，都表示支持蔡英文」、「她那麼喜歡民調，我們就給她民調！」

韓國瑜強調，「民心比民調重要」，特別懇託大家在2020年1月11日選舉，一定要讓台灣改變，「翻轉未來的唯一機會，就在手上這張選票」，呼籲民眾要讓中華民國這隻「雄鷹」，擁有立法院與總統兩大翅膀，才能振翅高飛。

▲韓國瑜輔選孫大千，廟前聚集大批群眾。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）



▲▼韓國瑜輔選孫大千，支持者湧入士林夜市。（圖／記者楊蕓攝）

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