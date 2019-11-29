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冠軍帽神明前贈韓國瑜一枝穿雲箭　鄉代會主席涉賄選判6月褫奪公權2年

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▲韓國瑜到彰化，當時鄉代會主席陳武騰（右）送穿雲箭。（圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜到彰化，當時鄉代會主席陳武騰（右）送穿雲箭。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

今年10月前高雄市長韓國瑜到彰化縣埔鹽鄉順澤宮參拜，鄉代表會主席陳武騰送韓一支「穿雲箭」，如今卻因捲入賄選官司被陳武騰被判有期徒刑6月，褫奪公權2年，消息傳回地方，都讓人不可置信，蟬連15屆到20屆6連霸的地方民意代表，如今卻因為行賄，恐怕也因此失去主席寶座。

檢方調查，陳姓與黃姓鄉代有意角逐代表會主席，都以主席30萬元、副主席10萬元代價各自買票，最後陳武騰當選代表會主席，未料選舉當天「窩裡反」，自己出馬跟黃競選主席，陳順利當選後退還賄款，兩人雙雙遭起訴。

彰化地檢署主任檢察官葉建成、陳信郎率同檢察官邱呂凱、洪英丰、高如應指揮彰化縣調查站搜索行賄、受賄代表等人住處，並傳訊3名涉人案及證人。

陳武騰否認買票，但檢方認為他涉嫌違反選舉罷免法，供述內容與其他事證不符，且有共犯、證人尚未到案，恐有串供、串證之虞，連夜向法院聲請羈押禁見。

而依據判決書內容指出，陳武騰去年當選埔鹽鄉代後即有意問鼎代表會主席，但另一鄉代黃振發早已放出風聲要出馬競選，還拿出110萬元向陳武騰行賄，黄要求陳武騰以每票30萬元向施春貴、劉綉梅、吳素真、蔡素真等4名鄉代行賄並支持他，陳武騰收下賄款（差10萬等選後再付）。

陳武騰承認收到賄款再退還，但他辯稱「這是選舉策略」，因為他也想當代表會主席，收了，就會讓對手失去戒心，他認為自己無罪，但法官認為他在詭辯。

判決書指出，陳武騰去年當選埔鹽鄉代後即有意問鼎代表會主席，但另一鄉代黃振發早已放出風聲要出馬競選，還拿出110萬元向陳武騰行賄，黄要求陳武騰以每票30萬元向施春貴、劉綉梅、吳素真、蔡素真等4名鄉代行賄並支持他，陳武騰收下賄款（差10萬等選後再付）。

陳武騰向法官辯稱說，他自己也想當主席，見到黃振榮向他行賄，他收下賄款，是要黃放下戒心，不再對其它鄉代下手和運作，「這是選舉策略」。

陳武騰及其律師還向法官辯稱，現代選舉爾虞我詐，利用詐術贏得選戰乃社會通常的認知，他收下110萬元可取信黃振榮，讓對方以為「雙方結盟」，他並不認為這是「預備賄選」。

承審的法官表示，陳武騰與黃振榮有犯意上的聯絡，屬於共同正犯，陳武騰明知黃振榮不以正途謀求當選主席，有辜負人民對清廉政治的期待，其矢口否認犯行，此為憲法訴訟防禦權的行使，量刑時予以考量，因此判處6月徒刑，褫奪公權2年，全案仍可上訴。

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