　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲鹿港天后宮有號稱全台最貴的1盞50萬元的光明燈。（圖／鹿港天后宮提供）

▲鹿港天后宮有號稱全台最貴的1盞50萬元的光明燈（右）。（圖／鹿港天后宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化天后宮有盞號稱全台最貴的光明燈，就屬最靠近斗母的斗首「財運亨通斗」也是唯一的一盞，要價50萬元，8字要合且連續擲3次聖筊才能獲得媽祖應允，有錢的人還不一定點得到，今年的幸運兒是開設營造公司的高姓民眾，這也是他連續第4年連莊，雖然點燈要價高，但還是吸引許多排隊的人潮。

▲鹿港天后宮有號稱全台最貴的1盞50萬元的光明燈。（圖／鹿港天后宮提供）

請繼續往下閱讀...

▲鹿港天后宮斗燈廳。（圖／鹿港天后宮提供）

天后宮總幹事劉家汶說，這盞燈的價位雖然要50萬元，已經連續4年都是由高姓民眾擲得，他也向廟方透露，他是虔心向媽祖祈求公司及員工外出一切平安順遂，這幾年來高男都感受的到聖母媽祖庇佑。

▲鹿港天后宮有號稱全台最貴的1盞50萬元的光明燈。（圖／鹿港天后宮提供）

▲鹿港天后宮斗燈廳。（圖／鹿港天后宮提供）

劉家汶說，天后宮點燈包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿、闔家平安斗與財運亨通斗等等，從26日開始作業，其中600元的光明燈、3600元的闔家平安斗與不到200盞的8800元的財運亨通斗最吸引民眾。

▲鹿港天后宮有號稱全台最貴的1盞50萬元的光明燈。（圖／鹿港天后宮提供）

▲鹿港天后宮排隊點光明燈。（圖／鹿港天后宮提供）

其中財運亨通斗裡面放置目前闔家平安斗也剩下為數不多。有點燈的民眾說，點1盞燈要價50萬元，已經花去他1整年的收入，幾乎不可能，而１盞600元的光明燈或是太歲燈，也一樣能感受得到媽祖的庇蔭。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

嚇破膽！半夜站在大馬路旁　全身光溜溜大肚男露小鳥

罕見接待師生　彰化看守所神秘面紗被揭開了

ET快訊
主管「500萬年收」卻搭捷運上班　他巧遇驚呆…天龍人反曝溫拿
一進摩鐵「壞壞模樣」噁炸　人妻秒滅火…內行勸：這樣東西不要用
黑人體驗自駕片：開車吃麵厲害囉！國道警曝「開罰數字」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

型男買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他照做…秒羞愧　店員：蛤～

主管「500萬年收」卻搭捷運上班！　他巧遇驚呆...天龍人反曝溫拿關鍵

發票中獎5千內免扣稅！12月「5大新制」上路　台61線新增區間測速

「再生」也可能長歪？ 　科學界首度證實：動物的再生記憶可被改寫

「麥當勞薯條」穩坐霸主！　其他速食店總少一味…網揭獨門美味原因：鎖配方

訂章魚小丸子！顧客備註「不要柴魚，我會怕」理由曝　網笑噴：真的不人道

花蓮爽啪小三...遇正宮查勤扯：在台中！路人17字曝姦情　他秒跪：聽我解釋

台中人有台中腔！他好奇「台北人講話有何特徵」　鄉民揭3點：很明顯

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

型男買50嵐「紅茶拿鐵，微微」Man炸！換他照做…秒羞愧　店員：蛤～

主管「500萬年收」卻搭捷運上班！　他巧遇驚呆...天龍人反曝溫拿關鍵

發票中獎5千內免扣稅！12月「5大新制」上路　台61線新增區間測速

「再生」也可能長歪？ 　科學界首度證實：動物的再生記憶可被改寫

「麥當勞薯條」穩坐霸主！　其他速食店總少一味…網揭獨門美味原因：鎖配方

訂章魚小丸子！顧客備註「不要柴魚，我會怕」理由曝　網笑噴：真的不人道

花蓮爽啪小三...遇正宮查勤扯：在台中！路人17字曝姦情　他秒跪：聽我解釋

台中人有台中腔！他好奇「台北人講話有何特徵」　鄉民揭3點：很明顯

「獨厚高雄」中央生煤管制政策朝令夕改　中市府無所適從

蘇震清涉誠美材案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜「間諜夫妻都問了2次」

開放銀行明年擬朝第2階段邁進　消費者可申請產品與消費資訊

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

放空去！南投免裝備露營　望著星空享還能體驗森林瑜珈

冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花

季芹生不出第三胎　許孟哲曝「王仁甫問題！」

李佳芬被爆家族盜採砂石　陳其邁籲：說清楚比較好

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人　一通電話召喚千軍萬馬！

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

台師大表演所宣告獨立！所長：拒當二等公民

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

台北大安今晨不到15℃　週日再降溫北台下探14℃

更多熱門

相關新聞

孝女白琴暗夜廣播　討債2千萬

孝女白琴暗夜廣播　討債2千萬

彰化踢爆網日前轉po出一組圖片，彰化秀水鄉大半夜有的電子花車，裡面站著的是「孝女白琴」麥克風沿街廣播，哭喊著老闆已經周轉不靈了，要員工趕快出來面對，2千多萬元趕緊拿出來還，在四下無人的街上聽起來格外的淒厲，讓人全身雞皮疙瘩掉滿地。

鹿港「肉包阿北」過世　59年古早味成絕響

鹿港「肉包阿北」過世　59年古早味成絕響

彰化木材倉庫大火　廠房付之一炬

彰化木材倉庫大火　廠房付之一炬

阿北騎單車持　瞄準店家射擊

阿北騎單車持　瞄準店家射擊

鍍金　鹿港奪台灣城鎮品牌金獎

鍍金　鹿港奪台灣城鎮品牌金獎

關鍵字：

鹿港天后宮光明燈財運亨通斗

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

毛加恩悼15年好友　珍貴照淚送高以翔

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面