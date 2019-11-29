全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

▲鹿港天后宮有號稱全台最貴的1盞50萬元的光明燈（右）。（圖／鹿港天后宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化天后宮有盞號稱全台最貴的光明燈，就屬最靠近斗母的斗首「財運亨通斗」也是唯一的一盞，要價50萬元，8字要合且連續擲3次聖筊才能獲得媽祖應允，有錢的人還不一定點得到，今年的幸運兒是開設營造公司的高姓民眾，這也是他連續第4年連莊，雖然點燈要價高，但還是吸引許多排隊的人潮。

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▲鹿港天后宮斗燈廳。（圖／鹿港天后宮提供）

天后宮總幹事劉家汶說，這盞燈的價位雖然要50萬元，已經連續4年都是由高姓民眾擲得，他也向廟方透露，他是虔心向媽祖祈求公司及員工外出一切平安順遂，這幾年來高男都感受的到聖母媽祖庇佑。

▲鹿港天后宮斗燈廳。（圖／鹿港天后宮提供）

劉家汶說，天后宮點燈包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿、闔家平安斗與財運亨通斗等等，從26日開始作業，其中600元的光明燈、3600元的闔家平安斗與不到200盞的8800元的財運亨通斗最吸引民眾。

▲鹿港天后宮排隊點光明燈。（圖／鹿港天后宮提供）

其中財運亨通斗裡面放置目前闔家平安斗也剩下為數不多。有點燈的民眾說，點1盞燈要價50萬元，已經花去他1整年的收入，幾乎不可能，而１盞600元的光明燈或是太歲燈，也一樣能感受得到媽祖的庇蔭。

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