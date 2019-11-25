獨／就是牠！美腿妹遭抓出13條黑青血痕　「嫌犯」落網一臉無辜

▲嫌疑犬落網時，還一臉表情呆萌，似乎表示很無辜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名鄭姓女子日前在公園散步時，遭到一隻陌生犬撲抓大腿，留下13道長長的瘀青血痕，鄭姓女子心有不甘，到警局提告這隻狗傷害罪，不過員警表示沒有飼主，無法提告，所以鄭女自扮柯南，沿路找尋，最後找到這隻闖禍的狗還有牠的飼主，雖然飼主拿了1千元要和解，不過鄭女母親不接受，堅持提告，但她提供的「嫌犯犬」照片，讓員警私下說：「好萌、好無辜」。

《ETtoday新聞雲》11日獨家報導，鄭姓女子到派出所提告一隻狗「傷害罪」，她在10日的時候牽著自家狗兒到公園散步，然後有一隻大型犬就靠了過來，趴在她的腿上一直都不肯離去，「越弄開牠就越弄越緊，結果有一個路人在做運動，趕緊請他幫忙把狗弄開」，雖然狗被弄走了，但不知道為什麼又靠了過來，來來回回了兩三次，造成自己的大腿跟小腿留下了總共13條的血痕以及瘀青，「應該都是爪子的痕跡，但是路人都不太願意幫忙，因為大家都會怕吧」！

▲嫌疑犬落網時，還一臉表情呆萌，似乎表示很無辜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被害人來到派出所報案，員警第一時間也覺得很傻眼，不過還是依法受理，同時間不僅提供案發地點周邊監視器畫面找尋涉案狗，同時還在網路搜尋犬隻圖片，讓鄭姓女子「指認」性別、相關特徵，但員警私下說，除非找隻大型犬的飼主，不然傷害罪真的很難成立。

鄭姓女子心有不甘，12日騎機車到公園找尋，結果就在距離1公里外的地方發現「涉案狗」，詢問後確認有飼主，所以立刻通知員警到場陪同來找，飼主面對鄭姓女子以及員警，表示也很無辜，因為自家的狗有上頸圈，但不知道為何會掙脫，還造成鄭女受傷，願意拿出1千元和解，鄭女當場收下。

▲鄭姓女子遭到不明大型犬撲過來，造成腿部總共有13條血痕，到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過就在隔天，鄭女又在母親陪同下來到派出所表示要堅持告到底，鄭母認為女兒的雪白大腿被留下13條長長的瘀青血痕，未來可能會留下疤痕，不排除需要「醫學美容」，單純只收1千元，無法負擔未來醫美費用，所以提告！

這名飼主被通知到案進行筆錄時，第一時間還很驚訝表示：「不是已經收了1千塊，怎麼還告我呢？」相當無奈，現在整起案件依照過失傷害罪偵辦當中。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦



▲鄭姓女子遭到不明大型犬撲過來，造成腿部總共有13條血痕，到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

►相關新聞閱讀

獨／「犬爪」撲襲！長腿13條駭人黑青血痕 正妹進警局提告：狗傷害