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台師大表演藝術研究所宣告獨立！公開脫離…所長夏學理：拒當二等公民

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▲大檸檬顯圖。（圖／翻攝自Facebook／臺灣師範大學）

▲台師大表演所所長夏學理不滿系所在音樂學院受到不公待遇。（圖／翻攝自Facebook／台灣師範大學）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台師大表演所28日召開所務會議，投票通過「宣告脫離台師大音樂學院」議題，並在臉書上公開宣告「脫離」。對此，台師大表演所所長夏學理表示，表演所11年前加入音樂學院後，都被當成「二等公民」，種種不公待遇讓她們決定脫離自立，希望校方可以重視此事。

據《聯合報》報導，夏學理指出，表演系及音樂系本都屬於藝術學院，但音樂系11年前為成立「音樂學院」，將表演所拉入，卻因為系所的性質有異，讓表演系成為學院中的邊緣人。

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▲▼台師大表演所宣告獨立！公開脫離…所長怒：拒當二等公民。（圖／翻攝台師大表演藝術研究所臉書）

▲台師大表演所公開宣布脫離。（圖／翻攝台師大表演藝術研究所臉書）

夏學理說，師大公布全校績優人員名單已連續5年沒有表演所的人，原因竟是從未通知身為所長的他參加選拔議會，連有召開會議都是事後才知情，這也成了表演所脫離的導火線之一。此外，音樂系成立11年，總共4任院長都沒有表演所的人，且學院內的委員表演所都僅有1席，得到的經費也只有一半，但繳納給學院的費用卻比照其他系所，讓表演所非常不滿。

「嚴正抗議不公！」台師大表演藝術研究所也在臉書憤怒地PO文說，「台師大表演所今（11/28）日所務會議通過：宣告脫離台師大音樂學院！歷年來不公情事，校方應立即秉公查處」。

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