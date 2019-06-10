國中會考／寫作6級分僅1304人　考生用注音符號、錯別字情況增加

▲今年寫作只要寫出自己和他人、長輩相處過程，大致就能達到題目基礎要求。（圖／記者莊喬迪攝）

記者許展溢／台北報導

國中會考今年寫作題目為「青銀共居，好家哉？」，只有1304名考生拿到最高6級分。國立高雄師範大學謝奇懿教授今（10日）表示，今年題目用主題引導，沒有明確題目，考生發揮空間較寬廣，只要有寫出自己和他人、長輩相處經驗，大致就可以達基礎要求。

謝奇懿說，今年寫作測驗主要採「觀察引導式」，由圖文資訊、寫作任務組成，用主題引導，只是沒有明確題目，考生發揮空間較寬廣，必須在題目設定的議題中進行取材，尤其在高齡化社會化下，考生只要寫出不同世代中相處的議題，或年輕人和他人、年長者等的觀察、互動，不管關係、感受如何就可達一定題目基礎要求。

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謝奇懿表示，今年題目反映在快速變化世代中，要讓考生透過語文加以思考，掌握社會脈動，考題實際取材相當多元。有考生從自己和家中的長輩情感切入，進而在文章中傳達年輕世代關懷陪伴想法。有些考生則從青銀世代刻板印象切入，探討兩代之間看似對立情況。有部分考生表現出個人的感動，甚至深入剖析議題，面面俱到。

▲謝奇懿說，能拿到5、6級分的學生，多半都能運用生動且多元呈現出年輕世代思維。（圖／記者許展溢攝）

謝奇懿指出，這次能拿到5、6級分的學生，多半都能運用生動且多元呈現出年輕世代思維，各種面向都有，並能以理性論述，從中說明兩個世代相處過程、事件感受去省思。如有一篇「是我們心中那條難以解開的繩結，束縛了我們的心，現今的科技日新月異，我們年輕人心中自帶成見，認為我們的世代已和銀髮族劃清的一條不可逾越的界線。」

謝奇懿強調，藉由此題目年輕人會去思考為何離長輩愈來愈遠，進而提出正面看法，透過非常靈活布局去省思、領悟。不過，謝奇懿也提，今年使用錯別字、注音符號情況較往年增加，這是比較可惜的部分。

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